In memoriam • 84 de ani de la nașterea „Seniorului lemnului”

Pătru Godja, cunoscut ca și Moș Pupăză ar fi împlinit în această săptămână, în 17 martie, 84 de ani, dacă nu s-ar fi stins din viață în 2016.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Maramureș (CJCPT) și-a amintit de „seniorului lemnului”, cel care se năștea în 1937 în satul Valea Stejarului. Peste ani, Pătru Godja avea să devină mare meșter în lemn, cunoscut mai ales pentru porțile pe care le-a făcut, pentru troițe și fusuri, dar și pentru darul de bun povestitor.

Despre stilul său de a lucra la porți, dar și despre povestea lemnului, reprezentanții CJCPT au spicuit din cartea scriitorului și ziaristului, Gheorghe Pârja, „Seniorul lemnului”, apărută la Editura Ethnologica în 2019.

Ne-am gândit că azi ar fi un prilej bun să scriem aici un fragment din cartea „Seniorul lemnului”, dedicată meșterului Pupăză de către scriitorul Gheorghe Pârja. „Eu nu am încărcat stâlpii porților cu fel și fel de înflorituri. Cred că simplitatea are o mare valoare. Un clop dacă este prea înstruțat, nu-i frumos. Tata când îl vedea pe unul că face struțuri peste măsură, îi zicea: Vezi că te vei întâlni cu o vacă și te va paște. Simplitatea asta are valoare! Dacă le faci toate grămadă, nu ai ce vede…Povestea lemnului de poartă îi tare interesantă. Din păcate, amu nu poți merge să tai lemnul când vrei. Nu se mai vrăjesc lucrurile. Amu cu pădurile este altfel…”, povestea moș Pupăză în carte.