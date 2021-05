🕮 Lecții de învățat 🕮 Conservarea și îmbunătățirea mediului

Sunt aproape 50 de ani de când Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție care desemnează ziua de 5 iunie ca Ziua mondială a mediului înconjurător și care îndeamnă guvernele și organizațiile să întreprindă, peste tot în lume, activități prin care să reafirme preocuparea lor pentru conservarea și îmbunătățirea mediului.

Era 15 decembrie 1972, când ONU adopta și o rezoluție care a dus la crearea Programului Națiunilor Unite pentru Mediu. De atunci, fiecare 5 iunie este sărbătorit sub o deviză, care nu doar să marcheze evenimentul, ci și să sensibilizeze comunitățile pentru protejarea mediului. Să sensibilizeze factorii de decizie politică, de asemenea.

Anul acesta, tema Zilei mondiale a mediului înconjurător are la bază sărbătorirea biodiversității – „Celebrate Biodiversity”. Cel mai puternic argument constituindu-l faptul că un milion de specii se află în pericol de dispariție. Iar biodiversitatea arată varietatea vieții pe Pământ: 8 milioane de specii – de la plante și animale, până la ciuperci și bacterii, ecosistemele care le adăpostesc, diversitatea genetică etc.

Decimarea biodiversității, transmiterea bolilor de la animale la om, sau între oameni, precum noul coronavirus, amenință dezvoltarea economică, bunăstarea animalelor și a oamenilor, dar și integritatea ecosistemului. Vedem ape infestate de gunoaie, vedem deșeuri toxice aruncate peste tot, se pescuiește ilegal, se vânează ilegal, se face comerț ilegal cu animale sălbatice…

Sunt realități triste și care necesită soluții și planuri de acțiune. Avem un singur Pământ!