Dorin Toma revine în circuitul Ligii 2

Dorin Toma revine ca tehnician în circuitul Ligii 2, după ce băimăreanul s-ar fi înțeles pentru preluarea băncii tehnice a celor de la ASU Politehnica Timișoara, echipă ce în stagiunea trecută a fost implicată în lupta pentru promovare în Liga 1. Discuțiile dintre cele două părți au demarat săptămână trecută și negocierile au decurs conform așteptărilor, astfel că Dorin Toma mai are un singur pas de trecut, cel al semnării contractului, pentru a deveni, oficial, noul antrenor al clubului susținut financiar de suporterii alb-violeți.

Ca antrenor, Dorin Toma a activat doar la echipe din Maramureș, FC Municipal Baia Mare, Viitorul Ulmeni și CS Minaur Baia Mare. Cu prima echipă și-a trecut în CV cele mai notabile performanțe – promovarea în eșalonul secund, unde a staționat mai mult de jumătate de sezon pe prima poziție și chiar ar fi putut promova dacă ar fi existat un buget adecvat, însă notabilă este și calificarea în optimile Cupei României, băimărenii fiind eliminați la penalty-uri de Steaua la acea vreme, meci desfășurat cu casa închisă. Ca și în cazul FCM Baia Mare, Dorin Toma și-a asumat curajul de a începe un alt proiect de la zero, cel de la CS Minaur, club pe care l-a promovat încă din primul sezon în Liga 3. Prima stagiune a fost una de tranziție (fără obiectivul promovării), încheiată cu succes, pe poziția a treia, iar în anul următor s-a trecut la nivelul următor, cel al promovării, obiectiv eșuat din cauza unor personaje din interior care au avut grijă să facă o atmosferă „propice” eșuării obiectivului, între cele două jocuri cu Recea încercându-se schimbarea lui Dorin, creându-se totodată o stare de bulversare totală în sânul echipei. În al treilea sezon de L3, echipa s-a clasat în obiectiv la jumătatea drumului sub coordonarea aceluiași antrenor, însă acesta a fost schimbat absolut neinspirat de niște oameni nepricepuți, finalul fiind știut de toată lumea, obiectiv irosit sub îndrumarea unui tehnician transferat din Liga 1, care a imprimat echipei un joc mult sub nivelul arătat în turul campionatului.