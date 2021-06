Din 3 iulie dispar paharele şi farfuriile de plastic de pe piaţă

Au rămas doar cîteva zile până când vor dispărea total de pe piaţă tacâmurile, paharele şi beţişoarele de plastic. Din 3 iulie intră în vigoare directiva europeană prin care este interzisă comercializarea beţişoarelor, farfuriilor, tacâmurilor din plastic, a paielor pentru băuturi, paharelor şi caserolelor din plastic sau polistiren expandat. Comercianţii maramureşeni se grăbesc să îşi epuizeze stocurile şi să înlocuiască aceste produse cu altele din materiale biodegradabile. Deja marile lanţuri de magazine au scos la vânzare produse din materiale alternative.

Adrian Pop, managerul unui lanţ de magazine din Baia Mare, este de părere că ideea e binevenită dacă vrem să trăim într-un mediu decent. El afirmă că directiva nu îi afectează pe comercianţi, ci mai degrabă pe producători, pentru că ei trebuie să se orienteze pentru a fabrica produsele din materiale biodegradabile şi să elimine plasticul de pe piaţă.

“Directiva acţionează mai mult pe producători. Comerciantul nu face alt­ceva decât să se aprovizioneze de la producători, aşa că aceştia sunt cei care trebuie să se preocupe pentru a elimina produsele din plastic. Noi am mers pe produse biodegradabile de ceva timp, avem pahare din hârtie, tacâmuri din materiale alternative, beţişoare de învârtit în cafea din lemn. Stocurile cu produsele din plastic sunt pe final, aşa că din iulie nu vor fi probleme. În plus, de un an ne străduim să reciclăm plasticul. Dacă reciclăm 60% din 1000 kg de plastic, introdus pe piaţă, nu plătim taxă de mediu. În Baia Mare sunt trei firme care se ocupă de colectarea plasticului pentru reciclat”, a punctat Adrian Pop.

Ca alternative biodegradabile la produsele din plastic există: paie pentru băutură din hârtie; farfurii din trestie de zahăr; pahare din carton. Odată cu aplicarea prevederilor acestei directive se estimează că preţurile vor fi dublate sau triplate. Dacă acum plătim pentru un set de farfurii din plastic undeva la 12-13 lei, când ele vor fi înlocuite de cele din trestie de zahăr, de exemplu, vom da 25-30 de lei.