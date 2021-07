Stagiu finalizat cu amical

Secția feminină de handbal a CS Minaur și-a finalizat stagiul de cinci zile din Ungaria, de la Hajdunanas, cu un meci amical desfășurat împotriva formației de prim eșalon DVSC Debrecen.

La primul meci cu un nou cuplu de antrenori – Raul Fotonea și Daniel Apostu -, vicecampioana României a pierdut confruntarea cu gruparea din țara vecină, 31-27, însă tehnicienii băimăreni nu au dispus de toate jucătoarele. Au lipsit: Elena Utkina (nu are viză), Elaine Gomes (revenită din pregătiri cu naționala Braziliei și nu avea viză), Asuka Fujita (plecată la Olimpiadă cu naționala Japoniei), Jelena Lavko (în recuperare după operația de la ligamente) și Oana Borș (accidentare ușoară suferită la naționala Under 19).

Echilibrul din confruntarea Debrecen – Minaur s-a menținut până la scorul de 11-11 (min. 19), după care maghiarele au fost mult mai eficace și s-au aflat în avantaj permanent, unul fragil ce-i drept, 19-18 (41) și 27-25 (54). În ultima parte a jocului băimărencele nu au mai avut luciditatea necesară pentru a contabiliza un rezultat pozitiv și Debrecen s-a impus la o distanță de patru lungimi, 31-27.

• CS Minaur Baia Mare: Enache (9 intervenții), Panzic (9 intervenții, a apărat și un 7 m) – Laslo 8 (4 din 7 m), Tănasie 5, Burlachenko 3, Severin 2, Zych 2, Kerekes 2, Cioca 1, de Souza 1, Țîrle 1, A. Popa 1, Polocoșer 1. Antrenori: Raul Fotonea și Daniel Apostu.

În 28 și 29 iulie, CS Minaur are planificate două jocuri de verificare, cu Gloria 2018 Bistrița-Năsăud, ambele în deplasare.