Coliziuni laterale între vehicule

În Tămaia

– unul dintre șoferi a ajuns la spital, dar a decedat –

Sâmbătă, la ora 16:10, polițiștii au intervenit la un accident rutier produs în localitatea Tămaia.

La fața locului, polițiștii au constatat că un bărbat, de 44 ani, din Fărcașa, în timp ce conducea o autoutilitară, dinspre Fărcașa înspre Ardusat, la un moment dat a intrat în coliziune frontal-laterală cu un autoturism condus de către un tânăr, de 20 ani, din Băița de Sub Codru, care se afla în depășirea autoutilitarei.

În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală gravă a conducătorului auto, de 44 ani, care a fost transportat la spital. Din nefericire, a decedat.

Conducătorul auto de 20 ani a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind ”zero”, fiindu-i recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În Cărbunari

Tot sâmbătă, la ora 13:50, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui accident în localitatea Cărbunari.

La fața locului, polițiștii au constatat că două autoturisme au intrat în coliziune laterală, unul dintre acestea aflându-se în depășirea unui alt autoturism.

La volanul autoturismelor au fost identificați doi bărbați, de 30 ani, din Suciu de Sus, respectiv 32 ani, din Coroieni.

În urma impactului unul dintre autoturisme a fost proiectat în afara părții carosabile, oprindu-se în gardul unui imo­bil.

În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a unui copil de 1 an, pasager în autoturismul proiectat în gardul imobilului.

Polițiștii au testat șoferii cu aparatul etilotest rezultatul fiind ”zero” în ambele cazuri.

În ambele cauze s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.