Beat, fără permis și cu mașina neînmatriculată

Marți spre miercuri, în jurul orei 01.00, polițiștii din Sighetu Marmației au observat pe Bulevardul Independenței un autovehicul de teren care circula fără a avea montate plăcuțele de înmatriculare.

Polițiștii au efectuat semnal de oprire, folosind atât semnalele luminoase, cât și cele acustice ale autospecialei, dar autoturismul și-a continuat deplasarea.

Ulterior, autovehiculul a oprit pe strada Eroilor, iar polițiștii au identificat conducătorul auto ca fiind un tânăr de 27 de ani din Sighetu Marmației.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că vehiculul este neînmatriculat, iar conducătorul auto nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicul.

Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,35 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care i-au fost recoltate mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducere a unui vehicul neînmatriculat.