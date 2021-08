Şoferi, prinşi băuţi la volan

• În 25 august, la ora 19.16, polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au oprit pentru control, pe D.N. 1C în localitatea Valea Chiorului, un ansamblu de vehicule format din autoutilitară și semiremorcă, care circula peste limita legală de viteză, fiind înregistrat de aparatura video-radar montată pe autospecială. La volanul autoutilitarei, polițiștii au identificat un bărbat de 35 de ani din Zalău, care, datorită faptului că ar fi emanat halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital în vederea recoltării o probă biologică de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. S-a dispus imobilizarea ansamblului de vehicule până la asigurarea conducerii acestuia de către o altă persoană. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

• În aceeaşi zi, în jurul orei 23, polițiștii Grupei Canine, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat la instersecția străzii Munteniei cu strada Transilvaniei din Baia Mare, un autoturism al cărui conducător auto conducea haotic pe drumul public. În cauză, polițiștii au procedat la oprirea autoturismului în trafic, la volanul căruia au identificat un bărbat de 38 de ani din municipiu. Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0.94 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital în vederea recoltării de mostre biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei, dar bărbatul a refuzat prelevarea. În continuare, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului și refuzul ori sustragerea conducătorului unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de a se supune prelevării de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenței unor substanțe psihoactive.