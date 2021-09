Expo „Rivulus Dominarum”, 24 – 26 septembrie

Camera de Comerț și Industrie Maramureș organizează, în perioada 24 – 26 septembrie, a XXVIII-a ediție a expoziției de bunuri de larg consum „Rivulus Dominarum”.

Fiind una dintre cele mai de anvergură manifestări expoziționale din Nord-Vestul României, organizatorii au luat toate măsurile necesare pentru ca ediția din acest an să se desfășoare sub semnul siguranței și totodată al diversității.

Până în prezent, s-au înscris peste 30 de expozanți din județul Maramureș și din țară. Aceștia vor expune, timp de trei zile, în incinta Sălii Sporturilor „Lascăr Pană”, confecții textile, bijuterii și accesorii cu cristale lucrate manual, accesorii de bucătărie, confecții damă, confecții blană, produse naturiste, produse cosmetice, mobilă, marochinărie, șeminee, sisteme de automatizări pentru uși și garaje, încălțăminte, dulciuri de casă, izolații naturale, autoturisme, panouri fotovoltaice etc.

În cadrul expo „Rivulus Dominarum” va avea loc și cea de-a II-a ediție a Salonului „Republica Moldova prezintă”, eveniment organizat cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș. Agenți economici din Republica Moldova vor expune într-un spațiu amenajat special pentru aceștia o gamă diversificată de produse cu specific local. De asemenea, vor fi pregătite standuri pentru Raioanele Hîncești și Strășeni, înfrățite cu județul Maramureș.