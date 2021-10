Derby la vârf… derby și la subsol

Echipele din Maramureș vor avea parte de derby-uri în etapa 8 a Ligii a III-a, Seria 10, etapă care se va derula azi, 16 octombrie, de la ora 15.00. Minaur are derby la CA Oradea pentru vârful clasamentului, iar Progresul Șomcuta Mare joacă tot în Bihor, la Luceafărul Oradea, ambele combatante implicate în lupta pentru supraviețuire.

CS Minaur Baia Mare a plecat la Oradea cu gânduri mari și cu speranța cuceririi celor trei puncte, de altfel extrem de esențiale în lupta pentru accederea în play-off. După eșecul din etapa trecută, galben-albaștrii speră acum la un rezultat pozitiv, chiar dacă CAO este în imediata apropiere în ierarhia la zi. Nici orădenii nu se pot lăuda cu un deznodământ fericit în runda 7, doar un punct la Șimleu Silvaniei, și acela obținut in extremis, la ultima fază.

Progresul Șomcuta Mare are etapă la fel de importantă, la Luceafărul Oradea, însă în partea inferioară a ierarhiei. Putem afirma că este un joc de șase puncte la situația total neplăcută a celor două echipe, din care sperăm ca maramureșenii să iasă învingători. Luceafărul dispune momentan doar de 1 punct, iar șomcutenii se „laudă” doar cu 2, context în care meciul se anunță de care pe care. Pentru Progresul la fel de esențial este și meciul din etapa viitoare, cu CSM Satu Mare, șase puncte urmând să aducă o oarecare liniște în tabăra grupării lui Dănuț Sabou.

Programul etapei 8 (sâmbătă, 16 octombrie, ora 15.00): CSM Satu Mare – Lotus Băile Felix; CA Oradea – CS Minaur Baia Mare; Someșul Dej – SCM Zalău; Luceafărul Oradea – Progresul Șomcuta Mare. Meciul CFR Cluj-Napoca II – Sportul Șimleu Silvaniei s-a disputat ieri.