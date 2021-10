Calificare en-fanfare

Athletic CS United Bihor – ACS Fotbal Feminin Baia Mare 0-7 (0-5)

ACS Fotbal Feminin Baia Mare s-a calificat en-fanfare în optimile de finală ale Cupei României, după ce în șaisprezecimi a eliminat, în deplasare, gruparea din eșalonul secund Athletic CS United Bihor. ”Domnițele râului” au învins cu 7-0 (5-0), într-o partidă disputată în devans, prin golurile realizate de Desmerean 2, Indrei 2, Buftea, Marița și Țițu câte o reușită.

”Am jucat bine, dar ritmul de joc a suferit puțin după perioada de convalescență în care au fost câteva jucătoare de bază, însă mă declar mulțumit de ceea ce au arătat jucătoarele. Am înfruntat un adversar de Liga 2, dar care are câteva jucătoare de excepție”, ne-a declarat antrenorul Octavian Dragomir.

ACS Fotbal Feminin a aliniat următorul ”11”: Szoke-Nagy (65, Haim) – Butuza, Danieluc, Desmerean, Olar, Indrei, Buftea, Tărău, Țițu, Marița (65, Szalay), Gavriș (65, Lazăr). Antrenor: Octavian Dragomir.

Restul partidelor din șaisprezecimi sunt programate în 17, 27 și 28 noiembrie.

ACS Fotbal Feminin Baia Mare joacă următorul meci din Liga 1 duminică, 31 octombrie, de la ora 11.00, acasă, cu Fair Play Joc Cinstit București. În 3 noiembrie, echipa noastră are planificată restanța cu campioana Universitatea Olimpia Cluj-Napoca, tot pe teren propriu, începând cu ora 14.00.