Monumente maramureşene cu care nu ne prea mândrim

După cum s-a observat, turismul de secol 21 are de-a face cu orice altceva decât cu zona istorică. Turism de piscină? Da. De schiat? Sigur că da. Odinioară, măcar elevii făceau tururi prin Maramureş şi li se arătau monumente. Azi, ei merg la Pollus în Cluj… în pelerinaj.

Maramureşul are o mulţime de monumente, a nu se confunda cu lista monumentelor din patrimoniul cultural naţional, cu necropole şi aşezări din paleolitic sau din Epoca Bronzului…cetăţi, centre istorice etc. Pentru că de acelea chiar avem! Aşa ceva ar merita încropit, ca traseu, unul al cetăţilor, nu al bisericilor… Revenim. Avem, din păcate, monumente ce nu prea fac cinste. Şi nu vorbim despre istorie, ci despre delăsare. Altele, mai modeste, sunt curate şi chiar demne, cum e statuia din lemn a fotbalistului Emerich Dembrovski de la Câmpulung la Tisa. În oglindă, putem aminti Stâlpul Tătarilor de la Cavnic, decent, în paralel cu monumentul tătarilor de la Prislop Borşa, unde placa e căzută şi rezemată acolo…iar treptele s-au măcinat. La fel, monumental e grupul statuar al Eroilor de la Moisei, dar presupusa casă a masacrului e ternă, fără alură. Nici Monumentul Săpunului de la Sighet nu arată prea îngrijit, mai ales prin comparaţie cu impresionanta sinagogă nouă!

La cealaltă extremă, nu putem să nu amintim mausoleul de la Săcel sau placa memorială a eroilor din Dragomireşti, controversate. Având ca termen de comparaţie, la drum, complexul statuar de la Bogdan Vodă, mai bine se abţineau. Arată bine însă fusul cu ţurgalăi, din lemn, de la Vălenii Maramureşului, ce se cere în Cartea Recordurilor. La fel casa-muzeu evreiască din gara Mocăniţei. Sau statuia lui Atanasie Moţ Dâmbul din Suciu de Sus. Ar fi meritat monumente şi partizanii noştri, unul ştim că există în parcul comunei Lăpuş. Un monument atipic al eroilor satului are satul Baba, recent reabilitat bine, arată decent! Aşteptăm să vedem noua abordare a monumentului de la Târgu Lăpuş, odată cu reabilitarea centrului. În materie de monumente, Maramureşul are ce arăta şi la propriu şi la figurat, şi la bine, şi la rău. Ar fi interesant de făcut un tur al…personalităţilor maramureşene, în teren. Clar sunt surprize de găsit, de aflat cine e eroul comunei, anonim pentru noi sau, dimpotrivă, mare personalitate de talie naţională, uitată! Ne asumăm provocarea!