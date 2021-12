Accidente rutiere produse pe fondul consumului de alcool

• Marți, 7 decembrie, în jurul orei 16.00, polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de către un bărbat cu privire la faptul că, pe DJ 109 F, în localitatea Budești, din direcția Sighetu Marmației înspre Baia Mare, într-o curbă a fost acroșat de către un autoturism care a plecat de la fața locului.

În urma verificărilor, polițiștii au identificat în localitatea Hoteni, pe DJ 185, în fața unui imobil, autoturismul bănuit că ar fi fost implicat în accidentul rutier, iar lângă acesta a fost identificat conducătorul autoturismului, un bărbat de 56 de ani din Ocna Șugatag.

Ambii conducătorii auto au fost conduși la sediul Secției de Poliție 5 Ocna Șugatag în vederea continuării cercetărilor.

Șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost zero în cazul apelantului și de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul bărbatului de 56 de ani, motiv pentru care a fost condus la Spitalul din Sighetu Marmației, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a concentrației de alcool în sânge.

În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal și continuă cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

• Marți noaptea, la ora 02.46, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 că un autoturism a fost implicat într-un accident rutier soldat cu pagube materiale, iar conducătorul auto se află sub influența băuturilor alcoolice.

Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat autoturismul în cauză pe trotuar, partea dreaptă a D.N. 18, orientat cu fața înspre Baia Mare. Acesta prezenta avarii în urma impactului cu două capete de pod din dreptul unui imo­bil de pe strada Forestierilor din Baia Sprie.

La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat de 50 de ani din oraș. Întrucât bărbatul emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Centrul de Permanență din Baia Sprie unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Condamnat pentru comiterea unei infracțiuni rutiere

Polițiștii Secției 1 Groși au procedat marți, 7 decembrie, la executarea unui Mandat de Executare a Pedepsei Închisorii, emis de Judecătoria Baia Mare pe numele unui bărbat de 41 de ani din Coltău. Acesta este condamnat la 2 ani de închisoare pentru săvârșirea unei infracțiuni la regimul rutier. Bărbatul a fost depus la Penitenciarul Baia Mare.

A intrat cu autoturismul într-un copac

Marți, 7 decembrie, la ora 16.43, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Bogdan Vodă au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, despre faptul că pe raza localității Rozavlea s-a produs un accident rutier cu victimă.

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul că pe D.J. 186 un autoturism condus dinspre Strâmtura înspre Șieu, de către un tânăr de 20 de ani din Dragomirești, a pătruns pe contrasens, a părăsit partea carosabilă și s-a oprit într-un copac.

Conducătorul auto se afla singur în autoturism, iar acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

În urma accidentului rutier, conducătorul auto a suferit vătămări corporale, fiind condus la Centrul de Permanență Dragomirești, în vederea acordării de îngrijiri medicale și pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauza se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.