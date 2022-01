Inedit! Curs online de astronomie cu olimpicul Traian Rareș Tuș

Olimpicul internațional Traian Rareș Tuș, elev în clasa a XI-a D la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare, a realizat un curs online pentru cei pasionați de astronomie – „Spherical Astronomy: trigonometry and stellar applications”.

Cursul, conceput în limba engleză, are un parcurs total de aproximativ 10 ore și se adresează atât începătorilor, cât și celor deja inițiați în acest domeniu. Acesta include conținut video sub formă de lecții, precum și exerciții. „Ideea acestui curs a pornit de la frustrarea mea că nu există material online de predare a astronomiei. În țările în care această disciplină nu este cuprinsă în curriculă, cum e și cazul României, resursele online nu sunt suficiente. Într-un curs online, unde ai toate resursele la îndemână, instructorul poate răspunde la întrebări, cursantul poate vizualiza informația ori de câte ori dorește. Chiar dacă acest curs este structurat în limba engleză, platforma generează subtitrări în mai multe limbi”, explică Traian Rareș Tuș. Pasiunea pentru astronomie a lui Traian Rareș Tuș s-a transformat, în ultimii ani, în reușite impresionante la competițiile naționale și internaționale din domeniul astronomiei și astrofizicii. În 2018 a obținut argint la Olimpiada Internațională de Astronomie, iar în 2019 – argint la Olimpiada Internațională de Astronomie. 2020 i-a adus aur la Competiția Mondială de Astronomie și Astrofizică. În 2021, Traian Rareș Tuș a bifat argint la Balcaniada de Fizică, argint la Olimpiada Internațională de Astronomie, argint la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică și bronz la Olimpiada Internațională Multidisciplinară.

Cursul „Spherical Astronomy: trigonometry and stellar applications” poate fi accesat de pe platforma Udemy, iar vreme de trei săptămâni poate fi activat chiar și un cupon de reducere.