Cătălin Cherecheș: „Cel mai simplu era să îmi furnizeze, pragmatic, un glonț în cap”

Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare, a făcut vineri, 25 februarie, primele declarații după ce, cu o zi înainte, a fost condamnat, în primă instanță, la 5 ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată. Potrivit hotărârii date de Tribunalul Cluj, Cătălin Cherecheș a primit și interdicția de a ocupa funcții publice timp de 4 ani. Sentința nu e definitivă, ci atacabilă.

„Ieri (joi, n.r.), mi s-a comunicat decizia Tribunalului Cluj, ca primă instanță, într-un dosar fabricat începând cu 2015, dar punctual inflamat și lăsat să explodeze în 2016 (…) pe parcursul acestor ani, și e vorba de șase ani, mi-am dovedit și susținut nevinovăția, am avut încredere în justiție (…) am luptat timp de șase ani, umilit fiind prin toate sălile de judecată și punându-mi viața între paranteze, dar am văzut foarte clar că drepturile umane și cetățenești, în România, sunt o poveste, la cheremul unora care, pur și simplu, nu fac decât să își bată joc de oameni. Dacă ar fi să facem o legătură cu conflictul generat de Federația Rusia, dacă în Rusia, la un anumit moment, concurenții politici erau împușcați, în România, totuși, ne «bucurăm» că am devenit mai nuanțați și concurenții politici se bagă în pușcărie”, a declarat Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare.

În cadrul conferinței de presă, primarul a adresat o întrebare judecătorului care a dat sentința: „De ce din 18 iulie, de când înțeleg, domnule judecător, că ați formulat această decizie, de ce a trebuit să amânați 10 luni pronunțarea efectivă?” adăugând faptul că, din cele șase fapte pentru care a fost acuzat în dosar, pentru patru nu s-a găsit temei.

Cătălin Cherecheș a mai sugerat că acest dosar și acuzațiile au apărut în contextul în care a blocat „interese economice” de miliarde de euro.

„Nu înțeleg de ce s-au complicat cu mine să îmi facă aceste hârtii, să mă tăvălească prin instanțe când au exemplul Rusiei și cel mai simplu lucru era să îmi furnizeze, pragmatic, un glonț în cap”, a adăugat acesta.

Întrucât sentința este atacabilă, Cătălin Cherecheș a menționat că a depus contestație „vizavi de această compunere de clasa a V-a”.

În contextul în care oponenți politici i-au cerut deja demisia, Cătălin Cherecheș a punctat: „Vreau să vă asigur că eu, Cătălin Cherecheș, îmi voi exercita acest mandat în tot ceea ce înseamnă asumări pentru cetățeni. Cătălin Cherecheș nu va ajunge niciodată în pușcărie. Cătălin Cherecheș va ști să își apere drepturile în toate forurile legale, dar și vorbind”.

Acesta a mai spus că în curând va face publică declarația sa din dosar (cu o durată de 12 ore).