O maramureșeancă, premiată pentru pace la New Delhi

Profesoara Rodica-Silvia Pop a adus premiul pentru pace în Maramureș. Este singura româncă, aflată printre câștigătorii Premiului Internațional Biju Patnaik pentru Pace 2022. Distincția acordată în cadrul unei ceremonii organizată la New Delhi, în India, a ajuns la 22 de persoane din întreaga lume. Rodicăi Pop i s-au recunoscut meritele în calitate de profesor, lucrător social și activist pentru pace.

Rodica-Silvia Pop consideră că acest premiu nu este unul personal, ci unul pentru România, ținând cont de modul în care statul român a acționat în aceste vremuri tulburi vizavi de ororile războiului. “Pentru România a fost un singur premiu. Mă bucur că am avut ocazia ca în aceste vremuri tulburi, să vorbim despre pace. E nevoie să avem și pace interioară și să domolim inclusiv războaiele ce le au oamenii unii cu alții. Se poate, trebuie să vrem! Să fie pace în Ucraina. Să fie pace în România. Să fie pace în întreaga lume”, a spus Rodica-Silvia Pop. Profesor dr. Rodica-Silvia Pop are activități pentru pace încă din 1995. Atunci a participat la primul summit mondial în care au fost implicați copii și tineri cu vârsta de până la 18 ani. În data de 9.09.1999, ora 9 și 9 minute și 9 secunde, împreună cu elevii de la Școala Nr. 11 a îngropat jucăriile de război, iar peste ele a fost plantat un brad ce sugerează eternitatea. Au urmat alte evenimente dureroase, unde activista pentru pace a fost pe baricade, luând decizia să transmită mesaje semnificative. E vorba despre conflictul din Siria, inundațiile din Haiti, tsunamiul din Japonia. Mesajele pentru pace au fost transmise în întreaga lume și au avut ecou, dovadă distincția obținută de maramureșeancă. De altfel, în 2011, Rodica-Silvia Pop a fost invitată în India la o conferință dedicată profesorilor. De atunci, dascălul a ținut legătura cu Universitatea din New Delhi. În 2010, a primit premiul pentru Profesorul anului din sistemul preuniversitar, acordat de Fundația Dinu Patriciu, iar în 2013 a fost premiată la Rio de Janeiro și de Comitetul Internațional al Muzeelor.