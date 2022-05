În Sălsig se lucrează din bugetul local

Deşi aşteptări sunt destule de la viitoarele finanţări, autoritatea locală din comuna Sălsig s-a apucat de treabă cu ce are.

Primarul Daniel Pop ne spune că are în finalizare o capelă (cea cu năbădăi, cu controale şi nereguli moştenite), ar finaliza terenul sintetic de sport până pe 1 iunie, ca un cadou pentru copiii din localitate.

La fel, au început, tot din bugetul local, să facă subtraversări la drumul judeţean 108A pentru viitoarele reţele de canalizare, în ideea în care Consiliul Judeţean a anunţat că va finanţa reabilitarea acestui drum ce iese prin Ţicău spre Sălaj, începând din primăvara anului viitor.

“Avem subtraversările făcute în jumătate de sat și continuăm. Am făcut şi extinderi ale reţelei de gaz, pe capete de drum, inclusiv spre mănăstire. La fel şi un traseu de linie electrică, sub deal, e finalizată, aşteaptă recepţia”- spune primarul.