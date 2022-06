Reguli la cumpărăturile pe timp de vară

Consumatorii sunt atenționați că trebuie să aibă în vedere o serie de reguli care trebuie respectate în zilele cu temperaturi ridicate pentru a preveni efectele negative asupra sănătății.

“Nu cumpărați produse alimentare din locuri neautorizate întrucât comerciantul respectiv nu are posibilitatea să asigure condițiile optime de transport, depozitare și comercializare și nu vă poate elibera bonul cu care să justificați tranzacția comercială; riscați, astfel, să achiziționați un produs neconform sau chiar nesigur care poate să vă afecteze sănătatea. Verificați cu atenție data durabilită­ții minimale, data limită de consum a produselor (termen de valabilitate). Verificați în mod direct caracteristicile produsului (miros, culoare, aspect etc.) având în vedere că temperaturile ridicate favorizează procesul de alterare a produselor alimentare și refuzați produsele care prezintă caracteristici de produs alterat”, precizează oficialii de la Protecția Consumatorilor.

De asemenea, consumatorii sunt sfătuiți să fie atenți în momentul în care cumpără băuturi răcoritoare, dar și fructe și legume. “Recomandăm să acordați atenție deosebită asupra modului de depozitare și expunere, având în vedere că expunerea acestora sub acțiunea directă a razelor solare conduce la deteriorarea caracteristicilor produselor menționate. Atragem atenția asupra legumelor și fructelor comercializate în cadrul piețelor în spații deschise unde temperatura mediului ambiant foarte ridicată afectează calitatea produselor (deshidratare, accelerarea procesului de alterare, ofilirea verdețurilor etc.)”.