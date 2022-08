Parc de fotovoltaice, pe 7 hectare în Cavnic!

În lupta de a asigura toate utilitățile pentru orășelul Cavnic, autoritatea locală se mulează pe finanțări și pe trenduri. Așa se face că, în afara obținerii de fonduri pentru finalizarea canalizării și a rețelei de apă spre zona de sus a orașului, primarul Vladimir Petruț pregătește un proiect pentru un parc de fotovoltaice pe toată pășunea orașului!

„Am primit de la programul Saligny cea mai mare sumă pe cap de locuitor din Maramureș, în ciuda a ce pretind alții. Am făcut comparația cu Borșa și am constatat că la ei ar veni 1.520 lei/cap de locuitor, iar la noi, cu 26 milioane lei primiți la o populație de 4.900, ies 5.400 lei/locuitor. Ce vom face? Rețele de apă și de canalizare până la ultima casă. Da, Cavnicul reintră în șantier, vom avea lucrări inclusiv pe drumul județean, va fi deranj, dar în doi ani de șantier, la final, vom avea infrastructură până la zona schiabilă, ba pe străzi mai mergem câte 50 de metri în sus cu rețelele după ultima casă, pentru viitoarea dezvoltare. Nicio casă, niciun locuitor din Cavnic nu va fi lipsit de toate facilitățile – iluminat public, curent, gaz, apă, canalizare, Internet, drumuri asfaltate. Știu, s-a lucrat mai mult sub pământ, dar sunt vitale aceste utilități. Ajungem inclusiv pe străzile de la peste 1.000 de metri altitudine, pe Frunzei, Ghioceilor sau pe strada Mihai Eminescu!” – spune edilul.

Dar nu e totul, la acestea se adaugă acest proiect major de parc fotovoltaic pe șapte hectare.

„Am făcut calcule, evident. Le amplasăm pe pășunea orășenească, sus. Eu cred c-ar acoperi consumul necesar, la un MWh obținut per hectar, iar orașul are nevoie și consumă cam 4 MWh, când noi vom putea scoate 7. Sigur, să ne înțelegem… nu dăm curent gratis populației, iarna se va produce mai puțin, noaptea nu… dar încet, vom schimba la instituții instalațiile de încălzire pe gaz cu altele pe curent, vom face economii, iar profitul se va investi evident în oraș” – spune primarul Vladimir Petruț.

Singura localitate din Maramureș care mai are ceva similar este Baia Sprie, cu un parc propriu de fotovoltaice de care autoritatea locală nu este mulțumit, încă nu s-a rentabilizat. La fel, și Târgu Lăpuș a accesat fonduri pentru fotovoltaice pe instituțiile principale, pentru a ușura povara facturilor. Dar la Cavnic vorbim de un câmp de fotovoltaice pe 7 hectare!