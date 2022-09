De vedea, se întorcea, munți de gunoaie pe Drumul lui Pintea de la Măgoaja spre Maramureș

Nu e nici primul, nici ultimul loc din Maramureș unde se aruncă gunoaie la modul barbar, mai ales în locuri izolate. Te miri și te întrebi, iar și iar, de ce ai face efortul să duci gunoiul până acolo, când ți-l ia de la poartă. Primarul orașului Târgu Lăpuș, performant în colectarea selectivă pe țară, face un semn discret spre cap și oftează… cu aluzie la o seamă de oameni și mentalități de neschimbat, la noi. “Numa’ de nu ne ia bunul Dumnezeu și ne reface, de la început. Altfel pe unii nu-i poți schimba”.

Între Târgu Lăpuș și județul Cluj, prin Boiereni și prin Măgoaja natală a haiducului nostru Pintea Grigore Viteazul, trece drumul național 18 B, ca o prelungire și o finalitate demnă a legăturii Baia Mare-Târgu Lăpuș. Dar sus, pe serpentine, sunt munți de gunoaie aruncați pe văi, în pădure, în șanțuri, oriunde se poate. Onor drumului presupus național, în lipsa unor parcări și a unor toalete, ca în lumea europeană, avem și toalete ad-hoc prin pădure. “Locul acela este în grija Ocolului Silvic Târgu Lăpuș, dar din ce am înțeles, a fost acolo Poliția locală a noastră, a filmat și fotografiat și le-a trimis înștiințare, să meargă să curețe. Stai că sun pe loc la Poliția locală. (n.r.-la telefon i se confirmă că a fost trimisă întâmpinare, cu aluzie la amendă). Acum n-au decât să adune gunoaiele. Nu știu exact cine aruncă, dar bănuiesc. Cu mașina aduc, și clujeni, și săteni de la noi, unii în drum spre Cluj alții venind spre Rohia. Pe ai mei însă nu-i înțeleg! Le colectez gunoaiele selectat de la poartă, le vin în ajutor când au moloz sau alte cele, trebuie doar să mă anunțe. Am ajuns cu colectarea selectivă undeva la 80%. Până la urmă, toate comunele lăpușene au apelat într-un fel sau altul la experiența și la dotarea noastră, indiferent dacă e vorba de colectare sau de altceva. Mai mult, tocmai am depus proiect pe PNRR pentru un grup de 14 insule ecologice digitalizate în Târgu Lăpuș! Se vor colecta separat 5 fracții de deșeuri, am ales varianta supraterană nu subterană atât din cauza costurilor, cât și a ușurinței exploatării, ulterior. Dar rețineți… în cele 14 insule se va duce gunoiul cu cardul, așa intri acolo! Rămâne să îi conștientizăm pe oameni că trecem într-o etapă următoare, mult superioară”, ne spune Mitru Leșe, primarul orașului Târgu Lăpuș. Și da, și el are emoții privind implementarea, câtă vreme încă se lovește de situații de genul “insulei” de gunoaie de pe Pietriș, din parcarea Drumurilor Naționale, a insulei de gunoaie de la urcarea spre Groape sau a celei de pe Drumul Pintii, de la Boiereni-Măgoaja. În aceeași idee, edilul propunea drumarilor montarea de camere de supraveghere în acele locuri, dar a fost refuzat.