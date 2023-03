Suveranitatea și păsările călătoare

Învățam din cărțile de istorie, apoi din tratate de diplomație, că fără suveranitate un stat nu există. Am fost educat la școala unor spirite alese că această calitate este absolut necesară unui popor. Cum poporul din care fac parte a avut suficiente încercări, umiliri, sfidări am devenit un adept al spiritului suveran. Chiar am crescut în atmosfera acestei păreri. Calitatea de a fi suveran înseamnă a dispune liber de soarta ta. Suveranitatea națională, independența unui stat față de alte state. Apoi, mai este și o suveranitate de stat, prin care aperi interesele țării, pe care le gestionează puterea aleasă ori numită. De când cu Uniunea Europeană ni s-a cerut să cedăm o parte din suveranitate, că așa este tocmirea. S-a făcut învoiala, dar nici acum nu s-a spus cât trebuie să cedăm. Pe această temă s-au formulat teorii care i-au ademenit pe români.

Ni s-a spus că țările europene au păreri diferite față de ce înseamnă suveranitate națională și puterea Europei într-o epocă cu crize sanitare, războaie și ascensiunea dreptei. Deși o consideră un concept demodat, românii se declară în favoarea suveranității naționale. Stare a demnității care a fost confiscată de curente politice, suficient de gălăgioase, dar fără proiecte pentru țară. Suveranitatea nu este proprietatea privată a unuia ori altuia. Ea vine din trecutul nostru și stă la temelia edificiului nostru național. Fără de care statul nu există. Războaiele în care au fost implicați, de la Războiul de Independență, la cele două războaie mondiale, românii au plătit un tribut de sânge pentru a avea independență și suveranitate. Pentru a ne construi singuri destinul, după chipul și asemănarea noastră.

Tot mai des citesc articole care trag semnale de alarmă, autorii constatând că acum se manifestă fenomenul desu­veranizării, deoarece Constituția este frecvent încălcată. De pildă, profesorul Constantin Toader apreciază cu îngrijorare că proiectul pașoptist numit România, proiectul statului național român suveran și independent, a fost înlocuit cu proiectul statului eșuat. Fără nicio remușcare, recunoscut chiar de președintele Țării. După o asemenea afirmație, fără explicații, domnul președinte trebuia să-și scurteze mandatul. Sau măcar să-și fi cerut scuze pentru exprimarea nefericită.

Nu trebuie să asiști la demonstrații savante ca să-ți dai seama că un stat fără suveranitate este supus altcuiva, are o existență precară. Acum se derulează prin presă primele semne ale desuveranizării, începute cu privatizările viclene ale unor întreprinderi strategice. Care au dus la distrugerea unor obiective care ne lipsesc acum. Chiar Baia Mare a avut întreprinderi cu statut economic și în mileniul trei. Nu uit nici astăzi listele lungi cu disponibilizați, cărora li s-au dat recompense amăgitoare. Pe locul celor autohtone a venit capitalul străin cu regulile lui. Ni s-a spus că se schimbă lumea și așa au fost șterse de pe fața pământului. Noi am privit, ei au dărâmat și parte dintre români au făcut colonii solide în alte țări. Și ne mândrim cu diaspora. Poate face parte din noua ordine a lumii. Bine, dar cei rămași acasă? Reprezentanții lor, aleși prin vot, înstrăinează resursele naturale ale țării. Nu le-a păsat de articolul din Constituție care precizează clar: „Statul trebuie să asigure exploatarea resurselor naturale, în concordanță cu interesul național.”

Fără pic de rușine, legislația a fost adaptată la interesele unor state străine. Celebră este privatizarea Petrom. Cu sfidarea sub ochii noștri a OMV. S-au înstrăinat petrolul și gazele, iar noi nu avem bani suficienți pentru Sănătate și Educație. Și alte bogății au fost date unor păsări călătoare, care se mai întorc pentru a mai duce în plisc ce ne-a mai rămas. Dintr-un program de refacere a economiei românești după pandemie, PNRR a fost transformat într-un mijloc de guvernare de la Centru în România, fondurile fiind acordate pe criterii politice, nu economice. Pe această temă circulă în popor un folclor mănos, care ascunde o realitate confuză. Acest proiect european are interpreți afoni la noi. Cei pricepuți spun că anul trecut s-a votat ca judecătorii să poată trece peste deciziile Curții Constituționale a României și, implicit, peste Constituția României, ceea ce înseamnă, zic tot pricepuții, renunțarea la supremația ei în justiția națională. Aștept precizări din lumea justiției.

Aud că PNRR-ul a dat bani pentru consultanță și nu pentru irigații. Ieri, la insistențele Comisiei Europene, s-a decis închiderea grupurilor energetice pe bază de lignit, de la Rovinari și Turceni, precum și exploatările aferente. Guvernul s-a executat militărește, cu mâna la caschetă. Apoi orice mișcare în politica internă trebuie să fie aprobată de la Centru. Tot de acolo a venit ideea cu pensionarea românilor la 70 de ani. Eu văd fragila suveranitate a țării când intru la aprozarul din colț. Legumele și fructele sunt din multe țări străine. Cumpărătorul vede și gândește. Și multe alte aspecte văzute de cetățeni. De la sfidarea austriacă, la Canalul Bâstroe, de la jefuirea pădurilor, la neputința de a repara căile ferate. Că mai ieri s-a ciocnit un tren personal cu un marfar.

Hai să fim lucizi și demni. Eu sunt un proeuropean de la pașoptiști încoace, dar se prăbușește încrederea în UE. De vină sunt convingerea mea, conducătorii țării și aroganța și nepăsarea celor de la Bruxelles. Îmi pare rău, dar suveranitatea noastră are destinul păsărilor călătoare. Oare acesta este mersul lumii noastre?