Premierea performanței elevilor absolvenți de CECCAR

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), în calitate de organism profesional care susține educația, a dat startul campaniei #EmpoweringYourFuture, inițiativă dedicată elevilor de clasa a XII-a, filieră tehnologică, profil Servicii, calificarea profesională Tehnician în activități economice, tineri care aspiră la o carieră în domeniul financiar-contabil, și care are ca scop susținerea și încurajarea performanței.

Având în vedere că anul școlar a ajuns la final pentru acești elevi, CECCAR a venit în sprijinul partenerilor săi din mediul educațional pentru premierea excelenței și a oferit sprijin prin acordarea de premii elevilor de la licee, astfel:

• Șefilor de promoție (clasa a XII-a) li s-au acordat vouchere pentru înscrierea gratuită la examenul de acces la stagiu organizat de CECCAR, echivalentul a 125 euro (valabile timp de 2 ani), și pentru accesarea gratuită a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – ghid util pentru pregătirea în vederea susținerii examenului (valabil până la finalul acestui an pentru descărcarea publicației în format electronic).

• Elevilor de clasa a XII-a care au obținut Premiul I li s-au acordat vouchere pentru înscriere gratuită la examenul de acces, valabile 2 ani.

În acest context, președintele Filialei CECCAR Maramureș, conf. univ. dr. Cucoșel Constantin, a fost prezent la festivitățile de final de an școlar la

Colegiul Economic „Ni­colae Titulescu” și Liceul Teologic Penticostal, ambele din Baia Mare.