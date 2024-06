Explozie de ciuperci, atenţie mare!

După recentele ploi, au apărut ciupercile…”ca ciupercile după ploaie” era expresia? Ar fi bine însă să fiţi foarte atenţi. Printre hribi, am văzut evident şi hribul ţiganului, cel cu picior roşu şi otrăvitor.

De asemenea, am văzut şi buretele porcesc, ce seamănă mult cu hribii, dar au lamele şi sunt otrăvitori. Printre oiţe am văzut şi din cele roşii. Pentru curajoşii ce consumă cucii, am văzut şi celelalte membre ale familiei Amanita, dintre care majoritatea, foarte otrăvitoare. Pe de altă parte, cunoscătorii au acum şansa de a face rezerve de hribi şi de gălbiori, pe alocuri oferta e generoasă.