Maramureşul, promovat de Charley Ottley

Jurnalistul britanic, Charley Ottley, promovează intens Maramureşul. Județul va fi inclus în campania amplă de promovare a României, în ediția a III-a a filmului documentar „Flavours of Romania”, care poartă semnătura celebrului regizor și jurnalist britanic Charlie Ottley.

Echipa Flavours of Romania, sub coordonarea realizatorului Charlie Ottley, a filmat cadre spectaculoase în cele mai atractive ținuturi ale județului Maramureş. Imaginile vor fi incluse într-un episod dedicat județului Maramureș în cadrul documentarului „Flavours of Romania” difuzat pe Netflix. De asemenea, sub egida lui Charlie Ottley, va fi realizat și noul clip de promovare turistică a județului Maramureș.