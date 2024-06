Paradox în Maramureş: Deşi e criză de personal, nu sunt posturi libere în asistenţa socială

Niciun post disponibil pentru absolvenții de la Asistență Socială, în Maramureș. O spune o voce abilitată în domeniu, Florian Sălăjeanu, președintele Asociației ASSOC, ce activează din 1995 în domeniul serviciilor sociale. Acesta a arătat pe rețelele sociale că, deși se înregistrează o lipsă de personal, iar în Baia Mare există o specializare în învățământul superior în acest domeniu, totuși, niciun post nu este disponibil.

„Deloc încurajator pentru studenții la Asistență Socială să afle că în Maramureș nu există disponibil niciun post vacant în domeniul în care se pregătesc”, a spus Florian Sălăjeanu. „Cu toate acestea, potrivit analizelor recente ale CNASR și UNICEF, există o lipsă acută de asistenți sociali la nivelul comunităților locale, iar lipsa profesioniștilor se reflectă în calitatea serviciilor. La toate întâlnirile organizate de Structura Teritorială Maramureș Sălaj din Colegiul Național al Asistenților Sociali am insistat pe rolul crucial pe care îl are asistentul social”, accentuează președintele ASSOC.

Acest aspect negativ a fost evidenţiat şi în cadrul unei întâlniri între profesioniștii din domeniu, la care au fost prezenți studenți și masteranzi din cadrul Facultății de Litere, specializare Asistență Socială. „Au fost alături de noi membrii din executivul AJOFM, DGASPC și AJPIS, precum și reprezentanți ai DAS Baia Mare, UAT-urilor din județ și Spitalului de Boli Infecțioase Baia Mare. Împreună cu aceștia am dezbătut necesitatea angajării de asistenți sociali licențiați și corelația între calitatea serviciilor și gradul de satisfacție la nivelul comunității.

Personal, am discutat subiectul cu primari din Maramureș și județele limitrofe și sper ca argumentele aduse să producă efecte în următorii ani, iar asistenții sociali să aibă un rol bine definit în organigrama administrațiilor locale”, mai precizează Florian Sălăjeanu.