Gura lumii☺O mostră de omenie

Am nimerit în mijlocul unei scene interesante, în faţa unei primării de peste Gutâi. Un edil certa o mână de copii ce făcuseră o boacănă. Am stat deoparte, apoi am întrebat. Scena fusese aşa: copiii luaseră de pe jos prune verzi, scuturate de furtună şi aruncau aiurea. Au nimerit maşina unuia din altă comună, care a făcut plângere la Poliţie.

În paranteză spus, lovitura avea şi urme de rugină.. putea fi veche. Edilul comunei i-a urecheat verbal pe copii, apoi a scos bani din buzunar şi a plătit omului paguba cerută, câteva sute de lei. Morala? Altfel, copiii aveau de dat declaraţii la Poliţie, urmau amenzi la părinţi etc. Aşa, simplu, problema s-a rezolvat simplu, civilizat. Iar puştii ruşinaţi au dat o declaraţie comună la Primărie că nu mai fac… Se poate şi omeneşte, cum ar veni.