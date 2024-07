Nordic Boys și Redex, la turneul final al CN

Campionatul Național de Minifotbal are loc în intervalul 10-13 iulie, la Galați, la Platinum Arena.

Maramureșul are calificate la turneul final două echipe – campioana Ligii 1, Nordic Boys, și Redex Baia Mare, drept câștigat în urma turneului de calificare de la Oradea, unde a terminat pe locul 3.

Nordic Boys face parte din Grupa F, alături de Bad Boys Oradea, Real Minifotbal Galați și Old Boys București. Redex a fost repartizată în Grupa C, alături de Regional Florești, Tazmannschaft București și Pro Fotbal Sibiu.

Meciurile din grupe pentru echipele băimărene

Miercuri, 10 iulie • ora 20.00: Nordic Boys – Old Boys București; ora 21.00: Tazmann­schaft București – Redex

Joi, 11 iulie • ora 11.00: Regional Florești – Redex; ora 12.00: Nordic Boys – Real Minifotbal Galați; ora 19.00: Redex – Pro Fotbal Sibiu; ora 20.00: Nordic Boys – Bad Boys Oradea

Vineri se dispută optimile, iar sâmbătă sunt programate semifinalele și finalele.