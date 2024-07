Folclor maramureşean şi demonstraţii de meşteşuguri populare, în America

Va fi weekend românesc în acest final de săptămână, la Washington. Una dintre atracțiile celui mai mare festival românesc din America de Nord va fi Ansamblul Folcloric Național “Transilvania”.

„Înfiinţat în urmă cu 65 de ani cu scopul specific de a preţui şi promova tradiţiile folclorice imemoriale din nord-vestul României, păstrate din generaţie în generaţie până în zilele noastre, ansamblul își îndeplinește misiunea prin spectacole ce oferă expoziții autentice și spectaculoase ale bogăției artelor, meșteșugurilor și tradițiilor maramureșene”, se precizează în prezentarea momentului folcloric adus de instituţia culturală din Maramureş.

Totodată, recitalurile „Transilvania” oferă ocazia publicului de a admira costumele populare. Ansamblul a reprezentat România la târguri și expoziții internaționale timp de zeci de ani ca mare ambasador al fascinantei lumi a satului tradițional românesc. Pe scena festivalului din Washington va urca şi Ansamblul „Dănţăuşii” din Groşi.

De asemenea, vor avea loc şi demonstraţii de olărit, susţinute de maestrul olar Vasile Chira din Cărbunari, demonstraţii de sculptură în lemn oferite de meşterul Ioan Bârsan şi demonstraţii de ţesut susţinute de Mărioara Dobrican.

“The Romanian Weekend at The Wharf” este inițiat și co-organizat de Ambasada României în Statele Unite ale Americii și Institutul Cultural din New York, cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș și a numeroși parteneri, colaboratori și prieteni din ambele maluri ale Atlanticului.