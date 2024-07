Am avut dreptate: Francisc Dican este noul antrenor al CS Minaur!

Ceea ce „Graiul Maramureșului” a publicat în exclusivitate, în 11 iulie pe online și în 12 iulie în ziarul print, sub titlul „Minaur își schimbă antrenorul”, s-a adeverit. Faptul că Francisc Dican va deveni antrenorul CS Minaur Baia Mare. Acest lucru a devenit oficial luni după-amiază, când și-a pus semnătura pe contractul cu formația de sub “Dea­lul Florilor” și când a condus primul antrenament sub culorile “galben-albastre”. Obiectivul trasat de conducerea clubului este promovarea în Liga 2.

Francisc Dican este un tehnician în vârstă de 56 de ani, născut la Borșa, și care în cariera de jucător a trecut pe la FC Baia Mare, Victoria București, Universitatea Cluj, Gueugnon și Nyiregyhaza Spartacus. Ca antrenor, și-a pus în valoarea calitățile la echipe precum Universitatea Cluj, CFR Cluj, Chindia Târgoviște, Csikszereda Miercurea Ciuc, Sănătatea Cluj. Din postura de principal.

Noul antrenor va fi ajutat ca secund de Romulus Buia, ieșit de ceva vreme din circuit. Născut pe 15 iunie 1970, Buia a avut o lungă carieră de fotbalist. A purtat de două ori tricoul echipei naționale și a jucat, printre altele, pentru FC Baia Mare, Universitatea Craiova, Sportul Studențesc, Poli Timișoara și Dinamo București.

Vasile Șleam va fi noul antrenor de portari de la echipa de seniori. Deținător al licenței UEFA Pro, tehnicianul de 57 de ani este născut la Târgu Lăpuș și a mai activat ca antrenor de portari la FC Baia Mare, Petrolul Ploiești, Politehnica Timișoara, CS Minaur Baia Mare, CSM Sighetu Marmației și CSM Satu Mare.

De câțiva ani în angrenajul echipei, Ciprian Duruș va rămâne și în acest staff ca preparator fizic.

CS Minaur a mutat și la nivelul conducerii, secția de fotbal urmând să aibă un nou delegat. Dionisiu Bumb va prelua această funcție, însă va fi nevoit să renunțe la calitatea de observator federal la nivelul Ligii 2.

Francisc Dican va debuta pe banca băimărenilor sâmbătă, 27 iulie, de la ora 11, când CS Minaur va juca pe teren propriu cu CSM Olimpia Satu Mare.

Ciprian Danciu, șef la centrul de copii și juniori

CS Minaur nu s-a despărțit în totalitate de antrenorul Ciprian Danciu. Acesta nu a vrut să renunțe sub nicio formă la salariile specificate în contract, iar atunci conducerea clubului a găsit o altă modalitate. Ciprian Danciu a fost numit, cel puțin pe o perioadă de doi ani, șef al centrului de copii și juniori al CS Minaur și va primi o remunerație de 8.000 lei/lună, aceeași sumă care o încasa și din postura de antrenor al echipei de seniori. De menționat că nu va prelua nicio grupă de juniori, ci doar va superviza activitatea centrului.

Alin Bota este o altă persoană din vechiul staff care a făcut pasul la centrul de copii și juniori, unde va antrena portarii de la toate categoriile de vârstă. Și acesta își va păstra salariul care l-a avut la echipa de seniori.

Campanie agresivă de transferuri

Pentru ca obiectivul să fie îndeplinit, secția de fotbal a CS Minaur Baia Mare va avea un buget imens, în jurul a 1 milion de euro. Buget care îi va satisface cerințele noului antrenor și care va putea transfera jucători cu calitate, ce pot să-și aducă contribuția la câștigarea unui meci. Aflăm că la CS Minaur vor reveni sau au revenit deja Mircea Donca, Sergiu Ciocan, Florin Chitaș sau Jhon Mondragon. De asemenea, la pregătirile echipei se află fundașul central Denis Ispas, jucător în vârstă de 30 de ani și cu multe meciuri în cv la nivelul primului eșalon. El vine de la Concordia Chiajna. CS Minaur speră să fie ajutat cu jucători și de către CFR Cluj, de unde se încearcă aducerea, sub formă de împrumut, a atacantului David Ciubăncan (20 de ani), dar și a altor jucători care-i pot ajuta pe băimăreni să-și ducă la bun sfârșit obiectivul, promovarea în Liga 2.