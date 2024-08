Verificări riguroase la lucrările de reabilitare termică a blocurilor din Baia Mare

Au început recepțiile finale la blocurile unde s-au efectuat lucrări de reabilitare termică în Municipiul Baia Mare. Reprezentanţii primăriei verifică în amănunt lucrările efectuate de constructori. Asta pentru a nu recepţiona lucrări făcute de mântuială.

„Voi fi prezent personal la aceste recepții și vă asigur că nu voi semna și nu voi achita nimic până când mă voi convinge că totul este în concordanță cu normativele tehnice. Am luat această decizie pentru că au existat, de-a lungul vremii, multiple probleme în ceea ce privește execuția acestor lucrări. Am primit diverse sesizări atât din partea locatarilor, cât și din partea colegilor mei din primărie care sunt implicați în aceste proiecte”, a declarat primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuş.

Primele verificări vizează blocurile de pe strada Victoriei 47 și bulevardul Decebal 12 și 14. Controalele se vor face împreună cu constructorul și membrii unității de implementare a proiectelor. „Nu voi semna recepția dacă găsesc chiar și cea mai mică neregularitate și nu vom deconta nimic în plus față de ce găsim în teren. Fac un apel băimărenilor care locuiesc în aceste imobile să ne atragă atenția dacă mai există vreo situație care nu s-a corectat, respectiv dacă mai sunt pagube datorate lucrărilor care nu au fost remediate sau decontate de constructor. Nu voi accepta altceva decât lucrări care se ridică la standardul de calitate dorit și îi voi penaliza drastic pe cei care cred că pot să ne livreze cârpeli pe bani publici”, a precizat alesul băimărean.

El a mai spus că vrea să dea un exemplu tuturor societăților care execută astfel de lucrări sau își doresc să lucreze cu Primăria Baia Mare. Asta în condiţiile în care administraţia publică va continua investițiile, atât pe partea de reabilitare termică a blocurilor, cât și în multe alte șantiere deschise în întreg orașul.