În Baia Mare au sosit echipamentele pentru şcoli…

Autorităţile locale, împreună cu voluntari, au descărcat ieri primele camioane cu materiale didactice, pe care le-au depozitat într-o sală de sport.

”Ne-am mobilizat cu toţii, colegi din cadrul direcţiilor care monitorizează implementarea proiectului pentru dotarea şcolilor cu echipamente IT. Iată că am ajuns la momentul în care primele TIR-uri cu echipamente au sosit deja. Materialele sunt depozitate în primă fază în sala de sport de la Colegiul Transilvania. Probabil că le vom depozita şi în alte săli de sport, deoarece nu va fi spaţiu pentru ca toate autocamioanele să fie descărcate doar aici. Proiectul de peste 20 milioane de lei, pe care Municipiul Baia Mare l-a câştigat şi pentru care am finalizat procedurile de achiziţie, este în plină derulare, aşa că sosesc deja echipamentele. Vorbim despre dotarea a 887 săli de clase, cu imprimante multifuncţionale, sisteme de sunet, camere de videoconferinţe, scanere, staţii de încărcare, tablete grafice etc. Deci sunt foarte multe echipamente pentru aceste săli de clase. Apoi avem echipamente pentru dotările laboratoarelor de informatică, cu table interactive, sisteme desktop şi monitoare, echipamente pentru laboratoare digitale. Vorbim inclusiv de senzori de mişcare, de presiune a gazelor, de temperatură. Practic vorbim despre tot ce ţine de bunul mers al lucrurilor în aceste laboratoare, cum de altfel avem echipamente digitale şi pentru dotarea cabinetelor şcolare de psihopedagogie şi cabinete didactice” – a spus primarul Doru Dăncuş.

6 TIR-uri au sosit ieri. Mai vine încă o tură de camioane miercuri și săptămâna viitoare altele. După ce toate materialele IT vor fi depozitate se vor face calupuri de colete pentru fiecare unitate de învăţământ beneficiară.

… și, în curând, sosește şi mobilierul modern

După reabilitarea termică a şcolilor și dotarea lor cu tehnică IT modernă, vine şi rândul mobilierului nou – anunţă primăria. Astfel, instituţiile educaţionale băimărene vor beneficia de mobilier la standarde europene în cel mai scurt timp.

”Semnăm zilele acestea şi contractele pentru mobilierul şcolar. Practic cele două componente ale proiectului major: echipamente IT şi mobilier şcolar au condus la o valoare per total de aproape 50 milioane lei. Suntem în măsură să începem livrarea la componentele IT, însă mobilierul nu va ajunge în totalitate la începutul anului şcolar, dar noi oricum avem sălile de clasă dotate cu mobilier şcolar, iar acolo unde nu e suficient, vom completa. Vom livra însă şi acest mobilier cât de repede putem, inclusiv dotările pentru cele două cămine pe care le avem la Colegiul Transilvania. Până în 1 septembrie, firma care a obţinut contractul pentru livrarea acestor elemente de mobilier, adică paturi, saltele, măsuţe, dulapuri şi tot ceea ce presupune dotarea unei camere de cămin, le va livra. Astfel îi vom putea primi pe cei care vor să fie găzduiţi în căminele noastre, în cele mai bune condiţii” – a spus primarul Doru Dăncuş.