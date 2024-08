DEIS, o asociaţie cu şi pentru tineri, la 14 ani de activitate (II)

Asociaţia pentru Dezvoltare prin Educaţie, Informare şi Susţinere – D.E.I.S. a sărbătorit, recent, 14 ani de activitate. Organizaţia are în vedere proiecte în toate domeniile de activitate, iar rolul celor implicaţi este de voluntariat.

“Asociaţia DEIS este o societate bazată pe educaţie, iubire şi respect în care tinerii sunt ascultaţi, implicaţi şi valorizaţi. Misiunea ei este aceea de a pregăti tineri capabili să ia cele mai bune decizii pentru ei şi comunitate, prin a le crea contexte în care să descopere şi să se dezvolte armonios”, subliniază directorul Asociaţiei DEIS, Diana Vaida (Sabo).

Ea a avut amabilitatea să ne ofere un interviu, în care ne dezvăluie, printre altele, modul cum a luat fiinţă organizaţia, proiectele care s-au derulat de-a lungul celor 14 ani de activitate, oportunităţile oferite tinerilor, de cine este susţinută din punct de vedere financiar, cum pot tinerii să devină membri ai asociaţiei sau cu cine are parteneriate. Astăzi vă delectăm cu partea a doua a interviului, prima parte fiind publicată în ediţia de vineri, 23 august – nr. 10.435.

R.: Care a fost cel mai mare proiect în care a fost implicată Asociația DEIS?

D.V.S.: Toate proiectele ne sunt tare dragi pentru că sunt parte din procesul nostru de dezvoltare. Dezvoltarea ce­lor două centre de tineret și ROUA sunt două programe mari în cadrul cărora se întâmplă multe proiecte punctuale în funcţie de nevoile și dorințele membrilor. Și anul acesta urmează să deschidem încă un spațiu pentru tineri, dar mai avem de lucru un pic și-apoi vom dezvălui mai multe detalii.

R.: De câți membri dispuneți la ora actuală?

D.V.S.: Comunitatea DEIS are alături zeci de oameni minunați, fie că vorbim de roluri oficiale în organizație sau de experți cu care colaborăm în mod constant.

Momentan, putem menționa faptul că Biroul de Conducere al organizației este alcătuit din 3 femei: Diana Vaida în rol de președinte, Bianca Borota în rol de vicepreședinte și Adela Cociș în rol de manager financiar, toate având diferite specializări și acreditări în lucrul cu tinerii. În echipă mai avem doi lucrători de tineret care activează la Centrul de Tineret, două colege care ne sprijină în procesele de monitorizare și raportare și 5 colege ucrainence care oferă servicii integrate împreună cu noi pentru comunitatea ucraineană. De asemenea, avem alături de noi constant un psiholog și psihoterapeut (specializați în lucrul cu tinerii) și o expertă în alăptare și două post-partum. Nu în ultimul rând, avem o echipă de 15 tineri voluntari care se implică în buna funcționare a evenimentelor și vin cu inițiative pentru activități de tineret.

R.: Prin activitățile pe care le desfășurați, ce obiective urmăriți?

D.V.S: Pe lângă misiunea și viziunea organizației, menționate mai sus, fiecare activitate, proiect și program are obiective specifice în funcție de cine sunt participanții și beneficiarii lor. Tot ceea ce facem pornește de la nevoi care ne sunt comunicate sau pe care le observăm. În cazul tinerilor, de exemplu, acestea se pot schimba chiar și de la o săptămână la alta. Urmărim mereu să identificăm și să răspundem (în măsura resurselor) nevoilor reale și să implicăm activ beneficiarii și participanții noștri în creare de soluții. Contribuțiile și ideile lor dictează direcția și forma activităților noastre.

R.: Cât de mult vă sprijină, financiar, autoritatea locală sau județeană în derularea proiectelor?

D.V.S.: La Consiliul Județean aplicăm anual pe fondul de tineret pentru ca tinerii să organizeze festivalul, deja de tradiție, Sounds Like Summer. Pe lângă banii obținuți așa, aceștia fiind foarte puțini raportat la nevoi, mai avem sponsorizări de la oameni de bine din comunitate, prieteni ai organizației. De la autoritatea locală nu avem nicio susținere financiară în ultimii ani, nici nu aplicăm pe fondul de tineret pentru că rambursarea se făcea cu mult prea mare întârziere și nu ne permiteam să ținem bani blocați atâta timp. Prin urmare, nu ne bazăm aproape deloc pe autoritățile locale din punct de vedere financiar, pentru că sprijinul este insignifiant, comparat cu nevoile reale. Am dezvoltat organizația cu finanțări internaționale și private, pentru că nici după 14 ani de existență și atâtea rezultate, autoritățile par că nu vor să înțeleagă că ceea ce facem noi este extrem de important și cu impact concret în viețile tinerilor. În ultimii doi ani, cea mai mare parte a resurselor financiare care ne-au ajutat nu doar să supraviețuim, dar să și dezvoltăm tot mai multe servicii, au venit prin parteneriate cu ActionAid Internațional și Plan Internațional, prin intermediul cărora am putut să primim finanțare de la Disasters Emergency Co­mmittee (Marea Britanie) pentru cele două centre. De asemenea, am avut și un proiect finanțat prin Erasmus +, în colaborare cu Grupul PONT din Cluj-Napoca.

R: Dacă un tânăr dorește să se înscrie în asociație, ce pași are de urmat?

D.V.S.: Tinerii au două opțiuni: programul de membership la Centrul de Tineret Baia Mare și programul de voluntariat. Noi recomandăm ca tinerii să înceapă cu programul de membership – să ne viziteze la Centrul de Tineret, unde fac cunoștință cu noi, completează câteva formulare simple de înscriere și apoi pot participa gratuit la orice activități ale noastre. Dacă observă că rezonează cu comunitatea noastră și își doresc să contribuie mai activ și la organizarea de evenimente și activități, pot să se alăture și echipei de voluntari. Momentan, ne găsesc la Centrul de Tineret (strada Culturii 7A – ”ultima clădire de la tabere”) de luni până vineri, în intervalul 15-20, sau ne pot scrie pe oricare dintre paginile noastre din Social Media.