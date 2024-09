De la abstract la realism: Philipp şi Juliane Muller prezintă orăşelul german Freiburg într-o expoziţie plină de culoare şi sinceritate

Doi artişti veniţi de pe meleaguri germane, Philipp şi Juliane Muller, şi-au expus în faţa publicului băimărean, iubitor de frumos, lucrările de pictură şi fotografie în care au surprins peisaje din orăşelul unde locuiesc Freiburg, dar şi-au exprimat şi propriile trăiri şi sentimente.

Expoziţia deschisă la Salonul Artelor din cadrul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare este una plină de culoare, de lumină şi de sinceritate. Lucrările pot fi admirate până în 13 septembrie.

„Iată că nu doar băimărenii sunt dornici de a-şi exprima feelingul interior în mod artistic, de a pune pe pânză sau hârtie trăirile, sentimentele proprii. Familia Muller se reîntoarce în Baia Mare, oraşul pictorilor. Ce vedem noi aici se apropie mult de impresionismul şi postimpresionismul băimărean, de influenţele Şcolii de Pictură Băimărene”, a punctat preşedintele Asociaţiei Artiştilor Plastici „Alexandru Şainelic” din Baia Mare, Mihai Tirică.

La rândul său, artistul fotograf, Felician Săteanu, a remarcat la fotografiile lui Philipp Muller faptul că majoritatea sunt „descriptive”, dar acesta recurge şi la o abordare abstractă. „Prinde elemente de arhitectură într-un decupaj care te trimite spre o abordare abstractă şi chiar de la intrare în expoziţie e acolo o lucrare pe verticală unde se vede Freiburg. E o abordare simplă, sinceră, o abordare modernă. Artistul este deschis la provocări. Toate lucrările fotografice sunt foarte bine realizate. Cât priveşte pictura doamnei Muller, văd că are o abordare realistă, oarecum aproape fotografică, cred că baza de inspiraţie au fost fotografiile. Este o abordare care începe să fie o modă. Este o abordare gândită cromatic. Probabil i se trage şi de la faptul că este textilistă, acolo se lucrează cu armonie cromatică”, a concluzionat Felician Săteanu.

Juliane Muller este băimăreancă, a studiat Tehnologia şi chimia textilelor, în Iaşi la Universitatea „Gheorghe Asachi”. Din 1990 locuieşte în Freiburg. „Din 2014 până în 2021 am învăţat pictura realistă în cadrul Kunstkolleg VHS Freiburg, la clasa pictorului Ulrich Gater. În paralel am luat parte la cursuri de desen la o şcoală privată. Am avut expoziţii de pictură în Breisach am Rein în apropiere de Freiburg. Motivele mele se bazează în parte pe fotografii proprii şi reprezintă elemente din natură sau portrete, cu precădere”, a spus Juliane Muller, adăugând că se bucură în mod deosebit că a putut să expună în oraşul natal.

În ce-l priveşte pe Philipp Muller, acesta s-a născut în Freiburg, s-a specializat în IT şi lucrează în domeniul asistenţei software din 1999. „Fotografia este pentru mine un hobby pe care l-am învăţat în mare parte, singur. Am făcut fotografii analogice pentru o lungă perioadă de timp. Am început să realizez fotografii digitale abia din 2011. Temele mele principale sunt natura, peisajul, oraşele şi arhitectura. Din când în când îmi place să fac fotografii în oraşul meu natal. De-a lungul timpului s-a acumulat o selecţie bună. Aşa că a fost logic să aleg ca subiect pentru această expoziţie, oraşul în care locuiesc cu soţia mea, Juliane. Expoziţia din Baia Mare este prima la care iau parte. Prezint fotografii tipice din centrul Freiburgului, din zonele din jurul acestuia până la periferia oraşului. De la frumos la misterios, de la colorat la alb-negru, de la soare la ploaie, de la zi la noapte, de la vară la iarnă”, a spus Philipp Muller.