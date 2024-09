Maramureşeanul Răzvan Onea, contract prelungit cu Rapid

Fotbalistul maramureşean Răzvan Onea, jucător aflat sub contract cu clubul din Superliga Rapid Bucureşti, a semnat prelungirea contractului şi va fi sub contract cu formaţia antrenată de Marius Şumudică până în 2027.

“Mă bucur foarte tare că am prelungit contractul cu acest club minunat! Îmi doresc foarte mult ca de acum înainte să reușim să câștigăm și trofee împreună!

Alături de acești suporteri minunați, mă simt fotbalist și îmi doresc foarte mult ca la fiecare meci să-i bucur prin prestațiile mele și, alături de colegi, să le aducem foarte multe satisfacții!”, a spus Răzvan imediat după parafarea înţelegerii.

Din 2022 la Rapid, fundaşul de bandă a evoluat pentru echipa giuleşteană în 64 de meciuri, perioadă în care a marcat 2 goluri şi a oferit trei pase de gol.

Răzvan este originar din Buzeşti (comuna Fărcaşa), însă acesta s-a născut la Paris.