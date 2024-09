Lucrările la zona verde de pe malul Săsarului au fost recepționate

Primarul ales al Băii Mari, Doru Dăncuș, a făcut recepția la lucrările realizate pe zona verde situată pe malul Săsarului. Astfel, la sfârșitul săptămânii trecute, el a arătat că proiectul în valoare de 23 de milioane de lei a fost finalizat.

„Este unul dintre cele mai mari proiecte implementate în ultimii ani din Baia Mare și mă bucur să văd că sunt atât de mulți cei care apreciază ce s-a realizat aici. Am transformat o zonă «moartă» din centrul orașului într-un loc care are acum potențialul de a deveni o adevărată atracție.

Spun asta pentru că, deși este o lucrare finanțată din fonduri europene, iar finanțatorul ne-a spus inițial că nu se poate, încercăm să îi convingem să putem închiria acele pavilioane care au fost construite, pentru desfășurarea unor diverse activități comerciale. Avem un interes crescut din partea agenților economici de a realiza cafenele, restaurante, și multe alte astfel de locații care ar genera un plus de interes acestei zone”, a arătat Doru Dăncuș pe rețelele sociale.

După ce a arătat că există și nemulțumiri cu privire la aleea pietonală prea îngustă, el a menționat că ideea a fost să se păstreze 90% din spațiul verde.

„Trebuie să înțelegem cu toții că acest proiect a fost realizat aproape integral prin fonduri europene, iar cerințele sunt foarte stricte. Aveam nevoie de o marjă de 90% spațiu verde, iar dacă nu întruneam această condiție am fi pierdut finanțarea. Am găsit o soluție și în acest sens și am amplasat pavele înierbate ca o prelungire a aleii, pe care se poate circula”, a mai spus el.

„Am parcurs această etapă procedurală de recepție finală cu unele observații. Există încă mici neconformități, spre exemplu zone unde drenajul apei are nevoie de îmbună­tățiri, pe care constructorul trebuie să le rezolve în cel mai scurt timp. Vă asigur că totul se va desfășura în continuare conform așteptărilor, mai ales că vorbim și despre o garanție de bună execuție a lucrărilor care se întinde pe o perioadă de 5 ani și pe care constructorul și-a asumat-o în momentul în care a semnat contractul”, a mai menționat Dăncuș.