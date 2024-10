Lucrare ce va aduce siguranță în centrul comunei Poienile de sub Munte

Malul văii care traversează centru comunei Poienile de sub Munte a fost consolidat în zona de centru a comunei. Acest lucru va aduce un plus de siguranță în perioadele cu precipitații abundente, dar va și schimba radical fața localității.

„Zidul mult dorit și promis prinde contur, aducând o nouă înfățișare ce va redefini centrul civic al comunei Poienile de sub Munte. Realizarea acestuia va aduce un plus de siguranță pentru școala primară, parc și întreaga zonă centrală, oferind totodată un mediu mai frumos și mai plăcut pentru întreaga comunitate”, au arătat cei din primărie.