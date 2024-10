Restaurarea Castelului Pocol de pe Valea Borcutului va începe la… primăvară?!

Primăria Baia Mare va readuce la viață Casa Pocol, un simbol arhitectural și cultural al orașului nostru. Municipalitatea a semnat contractul de finanțare pentru proiectul de restaurare și reabilitare a imobilului, în valoare de aproape 30 milioane lei, iar din primăvară anunță că încep lucrările.

“Am reușit în ultimele câteva luni să pun în linie dreaptă proiecte importante, majore, pentru Baia Mare. Unul dintre aceste proiecte, despre care am bucuria să vorbesc acum, este cel de reabilitare și restaurare a Casei Pocol, sau a Castelului Pocol, cum este cunoscut în Valea Borcutului. Am semnat contractul de finanțare pentru a readuce la viață această bijuterie istorică din patrimoniul orașului, suntem în fază finală cu procedura privind proiectarea și execuția lucrărilor, iar din primăvară avem siguranța că vom deschide șantierul. Nu voi intra în detalii tehnice, pentru că am mai discutat despre proiect. Vreau să vă reamintesc însă că vom realiza aici un adevărat centru cultural care să atragă turiști din întreaga regiune și, de ce nu, din întreaga țară. Este o datorie a noastră, a celor în mâinile cărora băimărenii au încredințat orașul, să se asigure că valorile de patrimoniu sunt păstrate în condiții demne și pentru generațiile care urmează. Iar cartierul Valea Borcutului, cu istoria sa bogată, merită să redevină un punct de interes cultural în Baia Mare” – a spus primarul Doru Dăncuș.

Termenul de finalizare al proiectului este până în 2029.