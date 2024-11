Barajul Firiza – 60 de ani de funcționare!

Anul acesta s-au împlinit 60 de ani de la darea în folosință a amenajării hidrotehnice Strâmtori-Firiza, obiectiv exploatat de Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș, din cadrul Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa.

De-a lungul anilor, aici s-au realizat lucrări de întreținere. Ultimele, în anul 2022, au vizat reparații ale ansamblului golirii de fund și ale mecanismelor barajului.

Amenajarea hidroenergetică situată pe râul Firiza a fost proiectată între anii 1958-1960, construită în perioada 1960-1964 și pusă în funcțiune în anul 1964.

Barajul are un volum de apă de peste 16,5 milioane metri cubi și acoperă o suprafață de cca. 110 hectare. Construcția principală are o înălțime maximă de 52 m și este încadrată în A, adică baraj de importanță excepțională.

La aproximativ 300 de metri în aval, amenajarea este completată cu un al doilea baraj, Berdu, realizat din anrocamente cu mască de beton, având 15 metri înălțime, realizat și pus în funcțiune în anul 1965. Acumularea Berdu are un volum de cca. 200.000 metri cubi, folosința principală fiind alimentarea cu apă.