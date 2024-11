Copiii au mers cu mult entuziasm la Filiala Firiza a Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare pentru a participa la o serie de activități interactive organizate pentru ei.

A fost o zi plină de activități educative și recreative – a precizat prof. Ioana Hochia, inspector școlar pentru în­vă­ță­mântul primar și alternative educaționale.

„Copiii au dat frâu liber imaginației și au realizat mici opere de artă, folosind materiale diverse. Desene, colaje și lucrări pline de culoare au adus zâmbete pe chipurile lor și au înfrumusețat sala de activități. Ziua a continuat cu jocuri interactive și de logică, menite să dezvolte abilitățile cognitive și sociale ale copiilor. Am rezolvat puzzle-uri, am făcut ghicitori și am învățat împreună lucruri noi într-un mod distractiv. Atmosfera a fost una veselă și prietenoasă, iar copiii au fost nerăbdători să participe la fiecare activitate” – a afirmat prof. Ioana Hochia.