Ediţie de neuitat a şezătorii de Lăsatul Secului la Caspev

Ca în fiecare an, Înainte de Lăsatul Secului, la Centrul Caspev s-a desfăşurat tradiţionala şezătoare, eveniment care ia amploare de la un an la altul. La ediția din anul acesta au fost prezenți peste 75 de participanți.

”Cu bucurie observăm că în fiecare an creşte numărul celor implicaţi şi dornici să participe la acest eveniment organizat de Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare, prin Asociaţia Caspev, în parteneriat cu Palatul Copiilor Baia Mare şi Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Maramureş. Aşa se face că la ediţia aceasta, Şezătoarea înainte de intrarea în Postul Crăciunului a adunat peste 75 de seniori băimăreni. Tradiţia purtării costumului popular a fost păstrată de toţi participanţii, la fel şi activităţile desfăşurate într-o şezătoare, aşa ca pe vremea bunicilor. Tare drag ne-a fost să vedem doamnele cum mânuiau acul, andrelele, furca ori fusul. Atmosfera a fost una caldă şi de voie bună, cu lucru, poveşti, glu­me, cântece şi nelipsitele dansuri populare. Invitaţii noştri dragi de la Palatul Copiilor coordonaţi de dna coregraf Maria Seraz au pregătit un program de dansuri şi cântece populare tradiţionale, iar domnişoara muzeograf Gabriela Filip a vorbit despre semnificaţiile acestui obicei atât de important în viaţa socială a satului.

Nu s-au lăsat mai prejos nici seniorii, care au cântat şi au dansat alături de tinerii invitaţi. Şi mai cu seamă că am avut bucuria de a vedea în premieră “Muiereasca Socăciţelor”, o coregrafie pusă în scenă de senioare, care sunt nelipsite de la Cercul de dans popular susţinut de dna Maria Seraz la Centrul Caspev.

Dacă vă întrebaţi ce bucate alese au fost servite la Sezătoarea noastră, vă spunem că nu au lipsit gogoşile şi sarmalele, căci după atâta lucru şi voie bună acestea au fost numai potrivite”, au explicat reprezentanții Direcției de Asistență Socială Baia Mare.

Bucuria a fost deplină pentru toţi participanţii, această ediţie de Şezătoare într-o seară de toamnă, în aşteptarea Sărbătorilor de iarnă, fiind cu siguranţă de neuitat.