Fără surprize pe malul Dunării

• Arcada Galați – Știința Explorări Baia Mare 3-0 (25-18, 25-22, 25-18) •

Etapa 9 din Divizia A1 la volei masculin nu a fost una propice pentru Știința Explorări. Băimărenii au cedat, sâmbătă, pe terenul vicecampioanei Arcada Galați, scor 3-0 (25-18, 25-22, 25-18), insucces care însă nu a periclitat poziția actuală din ierarhie.

Cum a făcut-o și în alte confruntări din acest sezon, faptul de a se lua la trântă cu echipele mai bine cotate, formația antrenată de Marius Botea nu a făcut rabat de acest aspect nici în acest meci și a încercat să ofere o replică pe măsură. Parțial a reușit, însă Arcada și-a etalat valoarea, a speculat că joacă și pe teren propriu, și s-a impus în minimum de seturi. Primul și l-a adjudecat cu 25-18, în al doilea Explorări a avut șansa relansării partidei, însă din păcate l-a cedat cu 25-22, iar în al treilea, și ultimul al întâlnirii, gălățenii și l-au însușit la fel ca și primul, cu 25-18.

Arcada Galați: F. Constantin 1 p (blocaj), Butnaru 9 p (un as, 5 blocaje), Marshall 7 p, Bala 2 p (un blocaj), Rață 24 p (un as), Freimanis 2 p, Kosinski (libero, 55%). Au mai jucat: Kavogo 9 p (un blocaj), Bakonji, Mohamed 2 p (un as). Antrenori: Sergiu Stancu, Răzvan Tănăsescu.

Știința Explorări Baia Mare: Bălăi 3 p, Chirino 4 p (un blocaj), Medina 4 p (un blocaj), Breban 3 p, David 9 p (2 blocaje), Cheagă 11 p (2 ași, 3 blocaje), Crișan (libero, 40%). Au mai jucat: Tarța 5 p (un blocaj), Tănase, Șugubețu, Urian (libero). Antrenori: Marius Botea, Gheorghe Socaciu, Ciprian Neamț.

Au arbitrat: Darius Meșca (Ploiești) și Lucian Stania (Constanța).

Rezultate etapa 9: Universitatea Cluj-Napoca – SCM Zalău 0-3; Unirea Dej – CSM Corona Brașov 0-3; SCMU Craiova – Steaua București 3-1; Arcada Galați – Știința Explorări Baia Mare 3-0; Dinamo București – CSU Știința București 3-1. Rapid București a stat.

Etapa 10 (miercuri, 27 noiembrie): CSU Știința București – Universitatea Cluj-Napoca; SCM Zalău – Unirea Dej; Steaua București – Dinamo București; Rapid București – SCMU Craiova; CSM Corona Brașov – Arcada Galați. Știința Explorări Baia Mare stă.