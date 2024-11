PAMFLET ☺ Ei despre ceilalţi

Măi oameni buni, e atât de aspră lupta asta electorală… între cele două partide de la guvernare. Sunt atât de prost consiliaţi, încât ăştia se caftesc între ei, deşi li-i alianţa bătută-n cuie, în timp ce ceilalţi stau pe margine cu popcornul şi râd! Practic, partidele de opoziţie şi ai lor candidaţi la preşedinţie nu trebuiau decât să şadă blând şi să tacă. Ceea ce ştim n-au prea făcut. Deci. Ascultăm vocile partidelor mari. „Statul român nu poate fi condus de un om fără onoare și fără responsabilitatea necesară la cel mai înalt nivel. Domnul C… a mințit de mai multe ori cu bună știință. Ne-a mințit pe toți în față. Adevărul e că a călătorit la Nisa și Paris cu grupul de interese N…, pe banii lor, obținuți din țepele date românilor. România are nevoie de oameni de onoare, nu de impostori!M.C. trebuie să își dea demisia astăzi! Să iasă din politică!Mă aștept ca, în acest caz de fraudă evidentă a încrederii românilor, să reacționeze toată lumea: de la instituțiile de presă, jurnaliști onești, la societatea civilă. Chem românii să reacționăm împotriva abuzului de putere!” Ceilalţi acum. „Adevăratul Președinte al României este M.C.! În această seară, prim-ministrul României a avut o conversație telefonică cu președintele ales al SUA, Donald Trump, demonstrând cum trebuie să arate reprezentarea internațională a României la cel mai înalt nivel. M.C. aplică o politică pragmatică, în care România este prezentată ca o țară stabilă și puternică pe flancul estic al NATO.”

Hai cu maneaua! Să moară dujmanii!

Staţi aşa, că-s aliaţi şi la Putere. Împreună, dar separat

„C… cu Europa, C… cu maneliștii!Un manelist în slujba Țării! Mi-e rușine de rușinea liberalilor cu care am vorbit azi. N.C. a devenit, oficial, un personaj imposibil de votat de către românii de bun-simț! În timp ce prim-ministrul României M.C. își face datoria și reprezintă România la cel mai înalt nivel – acum două săptămâni în Franța, la întâlnire cu conducerea statului francez, săptămâna trecută în Londra cu noua guvernare laburistă, iar recent discutând despre viitorul țării cu lideri NATO și europeni precum Mark Rutte și Roberta Metsola –, N.C. își face campanie electorală cu un manelist acuzat de proxenetism și trafic de persoane! Nu am nimic cu gusturile muzicale ale liberalilor. Nu este treaba noastră să comentăm preferințele personale ale candidaților. Dar vorbim despre campania unui om care vrea să fie președintele României și care alege să se promoveze printr-un personaj controversat, implicat în scandaluri grave.Cât de departe poate merge goana după voturi?Cât de jos poate coborî nivelul discursului public?Cât vor mai tolera oamenii de valoare din P… această campanie rușinoasă a șefului lor?Aceasta este realitatea de astăzi: un lider absent, incapabil să își asume răspunderea pentru o Românie modernă, dar dispus să-și construiască o imagine indiferent de prețul plătit. România are nevoie de un președinte serios, conectat la marile probleme ale țării și respectat pe plan internațional. Oamenii serioși îl susțin pe M.C.! Pentru că România merită o cale sigură, nu rușinea și derapajele unei campanii electorale fără scrupule!” Bravo! Nerv, atitudine. Doar că şi al vostru are bube de abia se vede de „dupe” ele. Vorba cititorilor Dvs, a discutat cum, în ce limbă? Şi cu ce avion s-a dus?

Ni se face doru de primar

„Așa arată două Românii paralele. Pe de o parte, o Românie reprezentată cu demnitate și onoare de M.C. astăzi, în prezența Secretarului General al NATO, Mark Rutte, și a președintelui Parlamentului European, Roberta Metsola. Pe de altă parte, România „bravului” ostaș C…, care în Postul Crăciunului plătește maneliști să îi facă dedicații publice, cu videoclip și tot tacâmul. Sub atentul patronaj al ostașului și al stăpânului său Iohannis, pare că manelismul, minciuna și prostia au devenit profesii liberale. O spun cu durere în suflet, pentru că eu cunosc oameni din toate partidele, inclusiv din P…, oameni pe care îi respect și pentru care îmi pare rău că sunt nevoiți să treacă prin așa ceva. Să fie obligați să promoveze un asemenea lider”.

Candidat parlamentar „la sigur”, monument de populism

De nu am cunoaşte, am crede. Nu, n-am crede, că e campanie electorală şi omul e deja la al treilea-patrulea partid, dar recită cu o nonşalanţă de parcă am fi cu toţii debili, proştii lui, din satul urban. „Maramureșul are potențialul de a deveni un brand turistic mondial datorită frumuseții sale și tradițiilor care se păstrează încă vii. Prin investiții în turism, atragem vizitatori și creăm oportunități de muncă și un climat de dezvoltare economică pozitiv” În realitate, Maramureşul a fost anul acesta şi este chiar şi acum destul de gol de turişti.

„Unii spun că parlamentarii trebuie să fie perfecți, alții spun că parlamentarii trebuie să fie savanți. Eu cred că parlamentarii trebuie să fie așa cum sunt oamenii, să-i reprezinte cu adevărat. Sunt adeptul lucrurilor simple dedicate semenilor.” În realitate, asta aşa e, sunteţi nu vârfuri, ci plebe. De aceea am dori să vă aliniaţi Poporului. La salarii, drepturi, favoruri, în faţa legii etc. Chiar şi la coadă la moaşte.

Vox Populi, fără boţi/Ro-boţi

Ascultăm iar vocea poporului, da? Încercăm să ocolim membrii de partid şi yesmanii.

„Veniți cu tot felul de minciuni ca să ne înduplecați pt. un vot, tot așa a venit și ,,specialistul” de Rareş B. cu tăierea pensiilor speciale în secunda doi după ce ajungeți la guvernare, câte secunda doi au trecut? Ne-ați mințit, dar de data asta, gata”

„În ce limbă s-au înțeles că domnul C… nu vorbește engleză”

„În ce limbă, cred că a învăţat Trump româna mai repede…”

„Sper că l-a rezolvat pe Trump cu un apartament la NORDiS sau cu un parc fotovoltaic de la nepotul său”

„Un individ fără studii, fără cultură, ajuns prin umilință și susținerea …nu știu căror pârghii, potențial Președinte!! Doamne câtă umilință pentru popor!!!! România este umilită de doi indivizi, C… și C…”

„Maramureşul e scos din schemă de dezvoltare! Nu mișcați nimic, doar gargara!”

„De vrei gustul fericirii ștampilează trandafirii, erau versurile lui Nicolae Guță. Deci?? Care e diferența?”

„Zece ani pierduţi pe timpul lui Iohanis, timp în care ţara a bătut pasul pe loc – Justiţie în favoarea infractorilor, Educaţie 0 barat, miliarde de euro pierduţi din PNRR, Sănătate dezastru şi exemplele pot continua. P… a ajuns cârpa p…-ului şi toleraţi/giraţi această mizerie de ani de zile, pentru un ciolan cu zgârci aruncat din avion de C…. În plus, aţi ajuns să promovaţi numai analfabeţi/plagiatori în cele mai înalte funcţii, deşi aveti oameni în partid foarte bine pregătiţi, care pot redresa ţara asta, iar Bolojan este cel mai bun exemplu. Şi să nu uitaţi că din cauza acestui “mariaj” greţos cu p… a rezultat expansiunea partidului extremist A… şi a celui mai nociv politician. Voi sunteţi principalii vinovaţi. Din cauza voastră ne-am putea întoarce, după 35 de ani, în ghearele bolşevice.”

„Dar vai! P… a adus P… la guvernare și l-a făcut premier pe C…,Acum veniți și promiteți din nou ceea ce nu ați făcut. Lăsați pe alții care poate doar promit și chiar poate fac ceva! Ați fost ani de zile și nu ați realizat nimic pozitiv. Lăsați să vină alții mai tineri, cu altă gândire”

„Tu, politrucule, ce ai făcut când ai fost la putere_ Bârna din ochii tăi nu vezi, dar gozul altora repede îl vezi”.

Acest material este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Libertatea de exprimare a presei beneficiază, conform art. 255 Cod civil, de o protecție suplimentară, măsurile provizorii preconizate neputând opera împotriva jurnaliștilor decât în situații excepționale: prejudicii grave, atingerea dreptului la viață privată, evident nejustificată.