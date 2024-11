“Paws & Coffee”, o inițiativă inedită în Baia Mare

Asociația Fight for Animals Baia Mare organizează un eveniment caritabil inedit. Astfel, iubitorii de animale sunt așteptați să savureze o cafea la localul Odyssey, situat pe strada Vasile Lucaciu, nr. 9, timp în care vor petrece timp alături de patrupezii care își caută o familie.

Cei care doresc pot să lase o donație sau chiar să plece acasă cu un nou membru al familiei. Evenimentul are loc în data de 30 noiembrie, între orele 10-18, și este unul caritabil. 20% din încasările zilei vor fi donate către Fight for Animals, iar oaspeții vor putea contribui direct cu donații de hrană, pături sau orice altceva își doresc să pună la dispoziție pentru susținerea cauzei.