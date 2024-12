Zeci de milioane lei, „blocate” pentru salarii, la Spitalul Județean

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Baia Mare mărturisește că are în cont o sumă considerabilă pe care o ține “blocată”, pentru a asigura plata salariilor în momentul în care există sincope în decontarea serviciilor medicale din partea Casei de Asigurări de Sănătate Maramureș.

În mod normal, banii respectivi ar trebui să fie utilizați pentru investiții, însă în acest fel unitatea medicală dorește să ofere stabilitate angajaților săi, astfel încât aceștia să-și primească la timp salariile.

“La capitolul decontări am avut momente în care ni s-a decontat 40% din valoarea contractului, însă nu am avut o problemă pentru că noi avem un fond al spitalului de 28 milioane de lei și suntem cu plățile la zi. Deși nu ar trebui să se întâmple asta, noi acei bani îi folosim pentru plata salariilor, dacă CAS nu ne decontează serviciile la timp, astfel încât angajații spitalului să-și primească salariile în data de 15 a lunii, fără nicio zi de întârziere. Normal ar fi din acei bani să gândim investiții, dezvoltare, lucru pe care l-am și făcut. Spre exemplu, am folosit din resursa proprie, 3,5 milioane de lei pentru aparatură medicală. Folosim acei bani și pentru dezvoltare, însă datorită sincopelor pe care le are CAS îi ținem pentru salarii”, a declarat Alexandru Oros, managerul Spitalului Județean de Urgență Baia Mare.