Între timp, capra vecinului…

Pentru că e sâmbătă, nu mai aducem vorba de alegerile noastre, fiecare ar trebui să aibă deja o părere formată. E vremea să ne uităm ce s-a petrecut între timp în lume, în timp ce noi am fost prinși cu de-ale noastre.

Aflăm că în timp ce americanii pun țepi pe băncile din parcuri ca să nu doarmă boschetarii, Finlanda le-a oferit locuințe și consiliere gratuite și mai ales necondiționate și 90% dintre ei au revenit la o viață normală, efectiv stopând fenomenul. SUA au 3,5 milioane de homeleși. De Thanksgiving Day, Trump a ținut un bal la el acasă, la Mar A Lago, cu prieteni, sponsori. A zis, printre altele, că în campania prin țară, a auzit un cuvânt foarte interesant… grocery-aprozar… Elon Musk în schimb, care va rentabiliza cheltuielile guvernamentale, a pus ochii pe NASA, cică cheltuie prea mult, mai mult decât ar cheltui programele sale spațiale, la fel, nu mai vrea avioane performante de luptă, viitorul e al dronelor. Donald însă își pregătește echipa. Țineți-vă bine.. unul e cuscrul său, tatăl lui Jared Kushner, ce va merge ambasador în Franța. Alt cuscru, tatăl unuia dintre gineri, va fi consilier pentru Orientul Mijlociu… Dar stați așa, vorba promotorilor americani de publicitate! There’s more! Trump îl alege pe un guraliv din acela ce vorbește exagerat de repede la licitații, Billy Long, ca fiind viitor conducător al IRS, al colectării de taxe din SUA! Dar marea dezamăgire vine din păcate tot de la Joe Biden, care uită tot, dar n-a uitat pe final de mandat să-și grațieze fiul.

Ucraina a bombardat cu drone o fabrică rusă de maioneză. Asta după ce loviseră fabrici de alcool. Câtă cruzime…nici salata de boeuf să n-o mai facă? Când colo, explicația e că în fabrică era și linie de polimeri pentru drone, dar și de componente pentru explozivi. Nici maioneza nu mai e ce-a fost… Ce să zică amărâții de mercenari din Yemen ce au fost recrutați pentru ceva și s-au trezit înfrigurați și înfometați pe linia frontului în Ucraina? Lângă coreenii ce sunt ținuți flămânzi de ruși pentru că nu luptă bine?

Din lumea medicală, aflăm că medicamentele de slăbit Ozempic, ce le iau americanii, au efect de micșorare asupra inimii. În timp ce Robert F. Kennedy (nu, nu vine la noi, nici nu s-a pus problema), presupus viitor ministru al Sănătății, vrea scoaterea fluorului din filtrarea apei, CDC spune că introducerea fluorului în pasta de dinți, sare și apa de băut a fost una din cele mai importante intervenții de sănătate publică a secolului 20. Altă cercetare pe termen lung arată că medicamentele de inimă reduc riscul de demență. Se descoperă acum că infecțiile grave cu COVID, de fapt reacția corpului nostru la ele, au reușit să reducă tumorile cancerigene, acolo unde ele existau. Oamenii de știință spun că până în 2050, 80%dintre americani vor și grași sau obezi de-a dreptul.

Bine că lucrătoarele sexuale din Belgia vor beneficia de pensie și de concediu de maternitate… Tot surprinzător, dar mai pe furiș, armata israeliană a construit 19 baze militare în centrul fâșiei Gaza. Ungaria e pe punctul de a pierde un miliard de euro din fonduri UE, din cauza atitudinii și a legilor antidemocratice date de vecinul Orban. Și mai avem o nedumerire cu armata de rebeli sirieni apărută din senin, ce bate la ușa capitalei, după un deceniu de războaie fără finalitate. Au venit de nicăieri, au tancuri, drone, sunt conduse de un fost rebel ce a stat prin pușcării americane. Nu sună cumva? Manipulator? Dar vom reveni, evident. Poate că nu e liniște la noi, dar toată Lumea e cumva pe dos.