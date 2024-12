Să ne cunoaștem noii primari din Ţara Codrului

E vremea să cunoaștem noii primari ai Maramureșului. În Țara Codrului, avem noutăți. Una e la Asuaju de Sus, unde longevivul primar a renunțat și s-a dat o luptă cu fețe noi. A câștigat Vasile Dulf, cunoscut întregii zone, în fosta sa calitate de șef al Ocolului Silvic Ulmeni, unde e arondat Codrul. Vine cu suflu nou.

„Am primit 3 milioane lei pentru introducerea gazului. Magistrala vine numai până la Ariniș, noi trebuie să ne facem rețea. Vom veni pe o conductă comună cu Băița de sub Codru, pe 5,5 kilometri. Apoi, avem proiectele începute anterior, care continuă, comuna are apă, dar canalizare nu, e în lucru, ajunsă undeva la peste 50%, cu finanțare Saligny. Avem proiecte în licitație și la PNRR, pentru fose septice în Asuaju de Jos. Suntem în plină achiziție de lucrări. Urmează un proiect AFM pentru modernizarea iluminatului stradal, diferență în Asuaju de Jos și parțial în cel de Sus. Mai este dispensarul uman în modernizare. Ce să spun: E de lucrat un pic la mentalitate aici. Dar înainte de toate, aș vrea să-i împac pe oameni. M-a și întrebat unul: dacă ieși primar, ce vrei să faci? M-am gândit ce să-i spun, era în campanie, să-i zic de planuri, proiecte…m-am răzgândit și i-am zis că vreau să fac un chef mare, să-i pun pe toți la o masă, să se împace. Că-s vecini, rude. M-o strâns în brațe…nu se aștepta”, ne spune Vasile Dulf.

Alt primar proaspăt vine din interiorul primăriei Băița de sub Codru. Cătălin Bogdan Pop are 34 de ani, vine cu suflu nou. “Lucrăm la proiectul de gaz, trebuie deblocată situația, nu e semnat contractul de finanțare. S.F-ul nu e finalizat, dar pe anul ce vine am vrea să avem contractul semnat. Primim 4 milioane de lei din bani Saligny, am avea nevoie cam de 25 milioane în comună. Avem apoi studii pentru un sistem de canalizare, îl vom depune la Saligny sau la AFM. Modernizarea sistemului de iluminat se depune pe AFM, la fel. Din buget local, vrem să facem un teren de sport multifuncțional, cu gazon sintetic, pentru copii. Pentru școală, dar după cursuri și restul populației va putea folosi terenul. De asemenea, vreau să facem cadastrul sistematic. Trebuie intabulări, fie și după 34 de ani. În plus, avem nevoie de sistem de supraveghere, observ că pierdem controlul la deșeuri”, spune tânărul primar.

Două fețe noi în administrația județului Maramureș, alături de altele. Schimbările sunt binevenite!