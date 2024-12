Cadouri pentru toţi copiii din Vişeu de Sus

Bucuria sărbătorilor este cu adevărat resimțită atunci când reușești să te transpui, chiar și pentru o secundă, în mintea și în sufletul unui copil care așteaptă darurile Moșului.

„De aceea, atât cât putem, încercăm, ca în această perioadă din an cu adevărat specială, să creăm fericire și zâmbete pentru copiii și tinerii din orașul Vișeu de Sus, făcând eforturi financiare semnificative an de an. De sărbătoarea Sfântului Nicolae, Moșul a fost darnic cu toți elevii unită­ților de învățământ de pe raza orașului, de la preșcolari la elevi de liceu, oferindu-le câte un mic pachet cadou cu dulciuri, atât lor, cât și câte o ciocolată cadrelor didactice și personalului auxiliar, în semn de mulțumire și recunoștință. Ne bucurăm că avem prilejul, ca în fiecare an, să aducem un motiv în plus de fericire celor mici” – a precizat administraţia locală.