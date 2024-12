PAMFLET ☺ Na, c-au râs deja

Cum să nu râdă? Repetăm, la nesfârșit, până vă prindeți: femei misogine. Țigani votând legionari. Candidat cu pacea în gură înconjurat de legionari și de mercenari. OK, știm, le-am scos din context, OK, da’ blugii roz??? El/ei, antigaz? Dar ce ne facem cu lupii tineri? Vorba lui Tudor Gheorghe: „Să nu te temi de lupii maturi/ Le dai un cal bătrân și-i saturi/ Dar ce ne facem cu cățeii/ Care în numele ideii/ De Revoluție… etc”. Alternativa la CG este…ați ghicit. El acum în blană de oaie, cum bine constatau Cațavencii: el e calea dacică proeuropeană, parcursul legionar nord-atlantic, opțiunea putinistă pro-Schengen. Acum să vă vedem!

Dar ceilalți? Proeuropenii? Cum se adună la masa negocierilor de Crăciun, fiecare cu gând de Europa și cu ochii-n ciolan, stângiști, dreptaci, prea dreptaci, toți o fac pentru că ne vor NOUĂ binele! Ne dau lacrimile, cum se sacrifică ei pentru Popor! Fix ca Porcu’! Groh groh, dragilor!

Păi, parcă nu erau probleme!

„Sărbători liniștite pentru angajații instituțiilor subordonate Consiliului Județean Maramureș! Mă bucur că angajații din instituțiile subordonate își vor primi salariile, așa cum este firesc pentru munca lor de zi cu zi. Este un gest de normalitate, dar și o realizare importantă în contextul unui final de an extrem de dificil pentru instituția noastră. Când am preluat mandatul de președinte, în urmă cu o lună și jumătate, vistieria județului era goală, iar presiunea găsirii soluțiilor financiare a fost enormă. Cu toate acestea, am reușit să obținem fonduri guvernamentale care ne-au permis să asigurăm plata salariilor tuturor angajaților. Astfel, niciun om nu va rămâne neplătit, iar fiecare familie va putea avea sărbători liniștite, așa cum merită. Mulțumesc consilierilor județeni care, prin votul lor unanim, au sprijinit proiectul de alocare a acestor fonduri către serviciile subordonate”.

Revenim…parcă nu erau probleme, totul era curgător și fin ca un fund de bebeluș!

Viitor de… țara noastră are

„Astăzi, în Baia Mare, în tot Maramureșul și în toată România, ne-am ridicat pentru a apăra democrația ucisă de un regim abuziv – Klaus Iohannis și partidele P…, P…, U… și U…. Ne confruntăm cu o lovitură de stat tăcută, o încălcare flagrantă a Constituției și o bătaie de joc la adresa poporului român. Libertatea, câștigată cu sacrificiul eroilor noștri, este amenințată din nou. Am protestat pașnic pentru dreptul sacru al românilor de a-și decide viitorul. A… rămâne ferm, fără compromisuri, în apărarea libertății și a demnității acestui neam. Iubim democrația…Trăiască libertatea, trăiască România!” – zic marii pierzători ai recentelor alegeri.

Au pierdut atât calea spre președinție, cât și avansul luat. Dar iubesc democrația și libertatea. Fie și din Opoziție.

Hai toți cu Schengenu’! La anu’ și la mulți ani!

Cum ne-ați băgat voi cu toții-n Schengenu mamii noastre… Toți, da’ toți ne-au băgat! De 13 ani! Cât efort, câtă luptă pe fronturile diplomației. S-au luptat împotriva datinii, ba cu olandezii, ba cu austriecii, ca să ne bage. Nu să ne scoată.

„În urma eforturilor depuse de miniștrii liberali de interne și externe, Consiliul miniștrilor de Interne din Uniunea Europeană a luat această decizie importantă pentru țara noastră”.

„A fost un efort de echipă, care merită subliniat și apreciat de către toți românii, deoarece intrarea cu toate frontierele în spațiul Schengen înseamnă respect pentru cetățenii români, înseamnă bani salvați pentru antreprenorii români”.

„Astăzi scriem istorie! România a fost acceptată pe deplin în Spațiul Schengen, iar de la 1 ianuarie 2025 granițele pentru călătoriile terestre vor fi deschise fără controale suplimentare, pe lângă cele aeriene și maritime care au fost deschide încă din luna martie! Maramureșul se află la doar 70 de km de granița cu Ungaria, iar acest pas istoric reprezintă un succes incontestabil al Guvernului României, condus de premierul PSD”.

Meik ză Romeinia greit ăgain!

Ciolacu a vorbit în engleză, asumându-și și el Schengenul. Ei, nu a vorbit, a scris. Și nu a scris, i s-a scris. Că recunoaște că “nu le are”, are doar prof de Engleză. Și unul de Economie, cu rezultate vizibile. Dar să extrapolăm și să vedem cum a sunat inițial textul în romgleza de Bacău. “Ui ar Șengăn! Romania fuli accids tu ză Șengăn aria starting de imediat, folouing JHA disiziăn. Ă meijor benefit for auăr iconomi end fastăr jorneis hom for ză millions of rumeiniăns living end travelling in ză EU”. Superb spus! Mulțumim, boss!

Cum se dezumflă un balon de săpun?

Cu informație. Cu răbdare. Altfel spus, dacă știam de personaj cu 6 luni înainte, i se descoseau la timp minciunelele, “împrumuturile” în discursuri de prin filme, contradicțiile crase. Vrei pace cu paramilitari lângă tine. Dar citatele…fac totul.

“Lumea s-a schimbat. Nu mai este ce-a fost. Se simte asta în tremurul apei, în freamătul pădurii, în adierea vântului, în vibrația pământului” – a spus Călin Georgescu.

Nu prea, a zis-o regina Galadriel în Stăpânul Inelelor. Proiectul „Hrană, apă, energie”, denumirea programului electoral cu care a mers CG în campania electorală pentru Cotroceni, este identic cu cel lansat cu câțiva ani în urmă de către fostul deputat de la Chișinău, Ilan Șor, un oligarh pro-rus condamnat la închisoare. La fel, a spus într-un interviu exact cuvintele spuse de Jeff Daniels în serialul Newsroom.

„Există unele lucruri pe care ar trebui să le știți și unul dintre ele este că nu există absolut nicio dovadă care să susțină afirmația că suntem cea mai măreață țară din lume. Suntem pe locul șapte la alfabetizare, 27 la matematică, 22 la științe, al 49-lea la speranța de viață, 178 la mortalitatea infantilă, al treilea la venitul mediu pe gospodărie, al patrulea la forța de muncă și al patrulea la exporturi. Suntem lideri mondiali în doar trei categorii: numărul de cetățeni încarcerați pe cap de locuitor, numărul de adulți care cred că îngerii sunt reali și cheltuielile de apărare, unde cheltuim mai mult decât următoarele 26 de țări la un loc, dintre care 25 sunt aliați. Acum, nimic din toate acestea nu este vina noastră” – spunea Jeff Daniels despre SUA.

Seria a rulat între 2012-2014, interviul dat de candidat e recent, dar cu aceleași date… ca să fie convingător în 2024. Apoi, ba a fost cu calul, ba n-a fost la herghelie. Zău așa. Foștii președinți, Iliescu și Băsescu, mințeau cu o nonșalanță demnă de manual. Vorbeau prostii la fel, cu emfază. Dar nu erau mistici, nu vorbeau cu aer de facilitator spiritual, de Mesia, de predicator neocreștin. Aici să fie diferența? Îl țineți minte pe Băsescu care se dădea de gol că urmărește în deplasări filme piratate, cu traducere de Veverița BC? Un deliciu…

Acest material este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Libertatea de exprimare a presei beneficiază, conform art. 255 Cod civil, de o protecție suplimentară, măsurile provizorii preconizate neputând opera împotriva jurnaliștilor decât în situații excepționale: prejudicii grave, atingerea dreptului la viață privată, evident nejustificată.