Lăsaţi prostiile, Natura, avem treburi mai serioase…

În timp ce stăm noi cu ochii-n televizor, să vedem cine ne mai destabilizează democraţia noastră de mult firavă, în timp ce aşteptăm marii salvatori ai Neamului, viaţa merge înainte. Nu e sub control, indiferent cine urmăreşte cu atenţie şi îngrijorare. Nici la noi, nici pe alte meleaguri. Să trecem în revistă ce se mai petrece ici-colo.

India şi Japonia plănuiesc să adune cumva deşeurile spaţiale. Cum adică Ceee? Doar nu credeaţi că cei de pe staţiile spaţiale îşi mănâncă gunoaiele… Le aruncă în spaţiu. La fel, mai scapă o brichetă, o doză de bere… se adună! S-a lămurit ce e cu boala X din Congo, e o formă severă de malarie. Nu răsuflăm uşuraţi, deloc. Arabia Saudită a extras cu succes litiu din saramura ce se găseşte în câmpurile petroliere. Cu costuri mari, dar au demonstrat că pot scoate unul din materialele cruciale pentru baterii electrice, laptopuri, telefoane. Rusia vinde Chinei partea sa din zăcămintele de uraniu din Kazahstan…doar nu credeaţi că ajutorul de toate felurile vine dezinteresat, nu? Între timp, Ucraina se laudă că şi-a dezvoltat propria armă cu laser împotriva dronelor şi a avioanelor, la puţin timp după ce britanicii au zis că le dau arma lor. Că-i zice Tryzub sau Jack Daniels…tot acolo e, de Războiul Stelelor. Cercetătorii spun că cele mai multe decese cauzate de căldura excesivă a venit la tineri între 18-34 de ani, nu la bătrâni. În paralel, culmea, Londra e cel mai verde oraş european, are 21% acoperire verde, ceea ce aproape coincide cu definiţia unei păduri! Londra e o pădure prin grija autorităţilor, care au dorit să aibă…omul şi copacul! În paralel, în Siria s-au descoperit gropi comune ce ar putea însuma peste 100.000 de victime în total. Culmea, viaţa vrea să învingă până şi-n Siria, vezi fotografia cu tancul devenit aprozar!

La noi? Se dărâmă un simbol din Vama Veche, clubul Stuf, simbol al libertăţii de odinioară. Nu mai cadrează cu hotelurile dezvoltatorilor. Noul Cod Silvic este adoptat şi trimis la promulgare, printre altele reiese că avem acces liber în pădurile Statului şi-n cele private, fără limitări, la fel ca falsificarea datelor din SUMAL se pedepseşte. Se interzice tăierea la ras, se protejează arborii remarcabili, se legiferează centurile verzi pentru zone urbane. Şase traficanţi de droguri din Cluj aveau „pe stoc” 10.000 de pastile de Ecstasy, un kil de cocaină, alte kile de altfel de droguri… Presa dezbate care e mai ecologic, bradul natural sau cel de plastic? Parcă am tâmpit, serios. În topul Taste Atlas a ţărilor cu cele mai bune bucătării, România ocupă un neaşteptat şi aproape nemeritat loc 24! Comisia Europeană a dat în judecată România (şi Bulgaria) pentru neîndeplinirea promisiunii de a colecta şi epura apele urbane uzate. Vor urma probabil alte fonduri blocate, cunoscute drept infringement. E iarnă, nu ne speriem noi de infringement… avem în Ţara Lăpuşului şi câte un minus 20 de grade… Se readuce în atenţie proiectul de reducere a vârstei de pensionare pentru cei ce au locuit 30 de ani în zone afectate de poluare. Intră pe liste Baia Mare, dar şi Băiuţ, Borşa, Cavnic, Cicârlău, Deseşti, Satulung, Şişeşti, Remetea Chioarului şi Copalnic Mănăştur din Maramureş. Iar cele de mai sus se vor doar a fi nişte dovezi că dacă ne informăm bine, vedem dincolo de alde Georgescu, Lasconi, Ciolacu, Bolojan. Cireaşa de pe tort: „O aridizare fără precedent are loc chiar sub ochii noștri, arată un raport recent al Comisiei pentru Combaterea Deșertificării din cadrul ONU. Specialiștii afirmă că nu mai puțin de 77,6% din uscatul Terrei a devenit arid permanent, și asta doar în ultimii 30 de ani. „Pentru prima dată, criza aridizării globale a fost documentată cu claritate științifică. Iar datele indică un pericol existențial ridicat care va afecta milioane de oameni de la glob”, subliniază Ibrahim Thiaw, secretar executiv al UNCCD, citat de Livescience”.