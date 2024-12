Din 2025, taxa de salubrizare, majorată cu peste 40%!

Aleșii locali s-au întrunit, în cursul zilei de ieri, în ședință extraordinară. Asta după ședința ordinară de alaltăieri. Scopul principal a fost acela de a aproba noua taxă de salubrizare pentru anul viitor.

Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2025, al cărui inițiator este Doru Dăncuș, primarul Municipiului Baia Mare, a figurat pe ordinea de zi a ședinței ordinare, însă nu a primit voturi suficiente pentru a trece. Cum era neapărată nevoie de adoptarea unei taxe pe anul viitor, pentru ca municipalitatea să poată încasa banii de la contribuabili, proiectul cu pricina a fost reintrodus pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de ieri. Astfel, aleșii locali au avut de votat, din nou, „aprobarea taxei de salubrizare datorată pentru anul 2025 de către persoanele fizice/utilizatorii casnici în cuantum de 20 lei/ persoană/ lună”. De această dată, a fost cu „noroc”. Proiectul a trecut cu 13 voturi „pentru”, 5 „împotrivă”, 2 „abțineri” și un vot neexprimat. Tot în proiect a figurat Art.2 – „Se aprobă taxa de salubrizare datorată pentru anul 2025 de către utilizatorii non casnici, pentru deșeuri umede, în cuantum de 770 lei/tonă” și Art.3 „Se aprobă taxa de salubrizare datorată pentru anul 2025 de către utilizatorii non casnici, pentru deșeuri reciclabile, în cuantum de 1.015 lei/ tonă”. Cu toate că a existat și un amendament la proiect, ca taxa să rămână neschimbată, adică 14 lei/ persoană/ lună, acesta nu a trecut. Inițiatorul proiectului și-a argumentat hotărârea:

„Aceasta este valoarea taxei de salubrizare pe care trebuie să o percepem pe anul 2025 pentru a putea să ne închidem cu tot ceea ce înseamnă cheltuielile generate de serviciul de salubrizare menajeră. Se poate acorda subvenție din partea Consiliului Local doar persoanelor scutite prin lege de astfel de taxe – persoanele cu handicap, deținuți politici ș.a.m.d. Dar nu există o compensare de jumătate din taxă pe care am putea-o face către toți cetățenii. În schimb, avem de recuperat și plătit titluri executorii către operatorul de salubritate de 40 de milioane de lei. Practic, 33 de milioane din sumă reprezintă titluri executorii și 7 milioane facturile curente pe care noi le eșalonăm, să nu mai tot ducem în spate penalități la penalități și să avem de plătit alte daune în continuare”, a spus Doru Dăncuș, primarul Băii Mari.

Dacă la această creștere o mai adăugăm și pe cea referitoare la taxele și impozitele locale, pe care le vom plăti de anul viitor, plus majorarea abonamentelor de parcare pe raza orașului, atunci „peisajul” e complet. Un „cadou frumos” pentru toți băimărenii, să înceapă anul cât mai „bine”…